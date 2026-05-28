Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να διαχειριστούν το άγχος των Πανελληνίων 2026 και με ποιον τρόπο οι γονείς μπορούν να σταθούν ουσιαστικά δίπλα τους.

Οι ημέρες των Πανελληνίων 2026 αποτελούν μία από τις πιο φορτισμένες περιόδους για τους υποψηφίους, αλλά και για τις οικογένειές τους. Το άγχος, η πίεση και η αγωνία για το αποτέλεσμα συχνά επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών, γι’ αυτό η σωστή διαχείριση των ημερών των πανελληνίων εξετάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Βασική προϋπόθεση είναι να αποφεύγονται οι συγκρίσεις με αδέλφια, συμμαθητές ή «καλύτερους μαθητές», καθώς τέτοιες πρακτικές αυξάνουν το άγχος και πλήττουν την αυτοεκτίμηση των υποψηφίων. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό, τις δικές του δυνατότητες και τη δική του πορεία.

Όπως σημειώνει εύστοχα και ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου περίπου το 30% των μαθητών εισαγόταν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σήμερα το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70%, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας. Μάλιστα τονίζει ότι πλην ορισμένων περιζήτητων σχολών όπως οι ιατρικές, νομικές και ψυχολογικές, υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να σπουδάσουν το αντικείμενο που επιθυμούν, καθώς υπάρχουν σχολές με ευρύ φάσμα βάσεων. «Ένας μαθητής που θα γράψει πάνω από 12 μπορεί να σπουδάσει αυτό που θέλει, αρκεί να ξέρει τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ζήτημα είναι ο σωστός καθορισμός στόχου.

Γιατί αυξάνεται το άγχος στις Πανελλήνιες

Οι βασικότεροι παράγοντες που εντείνουν το άγχος είναι ο φόβος της αποτυχίας, η πίεση από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η αβεβαιότητα για το μέλλον, η σύγκριση με άλλους μαθητές, οι υψηλές προσωπικές προσδοκίες, η κούραση από τη μακρόχρονη προετοιμασία. Πολλοί μαθητές αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαίωμα στο λάθος, με αποτέλεσμα να βιώνουν συνεχές στρες και ανασφάλεια.

Πώς εκδηλώνεται το άγχος

Το άγχος δεν εμφανίζεται μόνο ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Συχνά οι μαθητές παρουσιάζουν αϋπνία, πονοκεφάλους, ταχυκαρδίες, δυσκολία συγκέντρωσης, εκνευρισμό, αίσθημα εξάντλησης και αρνητικές σκέψεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, το έντονο άγχος οδηγεί σε «μπλοκάρισμα» την ώρα της εξέτασης, ακόμη και σε μαθητές που έχουν προετοιμαστεί επαρκώς.

Πανελλήνιες 2026: Η σημασία της σωστής διαχείρισης του άγχους

Η αντιμετώπιση του άγχους δεν σημαίνει ότι ο μαθητής πρέπει να σταματήσει να αγωνιά εντελώς. Αντίθετα, χρειάζεται να μάθει να ελέγχει την πίεση και να τη μετατρέπει σε κίνητρο.Σημαντικό ρόλο παίζουν η σωστή οργάνωση του διαβάσματος, τα σταθερά διαλείμματα, ο επαρκής ύπνος, η σωστή διατροφή, η αποφυγή υπερβολικής έκθεσης σε αρνητικές συζητήσεις, η σωματική άσκηση και η ξεκούραση. Εξίσου σημαντικό είναι ο μαθητής να θυμάται ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά δεν καθορίζουν ολόκληρη τη ζωή ή την αξία του ως άνθρωπο.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να στηρίζουν τους μαθητές χωρίς υπερβολική πίεση ή συνεχείς απαιτήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι βοηθούν ιδιαίτερα η ενθάρρυνση,

ο ήρεμος διάλογος, η αποφυγή συγκρίσεων, η κατανόηση της συναισθηματικής φόρτισης των παιδιών. Οι μαθητές έχουν ανάγκη από υποστήριξη και εμπιστοσύνη περισσότερο από αυστηρή κριτική.

Η παραμονή της εξέτασης

Οι ειδικοί προτείνουν οι μαθητές να μην διαβάζουν μέχρι αργά το βράδυ και να επιλέγουν πιο χαλαρωτικές δραστηριότητες μετά την επανάληψη. Η επαρκής ξεκούραση θεωρείται απαραίτητη, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης, καφεΐνης ή ένα βαρύ βραδινό γεύμα. Παράλληλα, οι γονείς χρειάζεται να αποφεύγουν συζητήσεις που εντείνουν το άγχος ή αυξάνουν την πίεση της στιγμής.

Πριν την εξέταση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση ενός ήρεμου και αισιόδοξου κλίματος. Η αναγνώριση του άγχους χωρίς υπερβολές βοηθά τον μαθητή να αισθανθεί ασφαλής και υποστηριζόμενος. Τεχνικές όπως βαθιές αναπνοές ή χαλαρωτική μουσική μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της έντασης, ενώ ένα ελαφρύ και ισορροπημένο πρωινό βοηθά στη συγκέντρωση και την απόδοση.

Μετά την εξέταση

Μετά το τέλος κάθε μαθήματος, είναι σημαντικό να δίνεται χρόνος αποφόρτισης στους υποψηφίους. Οι συνεχείς συζητήσεις για απαντήσεις, λάθη ή πιθανές βαθμολογίες συχνά επιβαρύνουν ψυχολογικά τα παιδιά και επηρεάζουν αρνητικά την προετοιμασία για το επόμενο μάθημα. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στην προσπάθεια και όχι αποκλειστικά στο αποτέλεσμα.

Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα έναν πλήρη οδηγό ψυχοσυναισθηματικής στήριξης των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενόψει της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελληνίων 2026.