Dnews και Μεθοδικό ενώνουμε για ακόμη μια χρονιά τις δυνάμεις μας με στόχο την άμεση και πληρέστατη ενημέρωση των αναγνωστών για τα θέματα και τις απαντήσεις των Πανελληνίων 2026.

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή (29/5) με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να κορυφώνουν το διάβασμά τους ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για την πρεμιέρα των εξετάσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την ερχόμενη Παρασκευή (29/05) για τα ΓΕΛ και το Σάββατο (30/05) για τα ΕΠΑΛ θα ανοίξει η αυλαία των Πανελληνίων. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Έκθεση) στα ΓΕΛ και μία ημέρα μετά με εξεταζόμενο μάθημα τα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται. Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό. Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα εξέτασης για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Στη συνέχεια:

3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία (ανά Ομάδα Προσανατολισμού)

5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Η εξέταση ξεκινά καθημερινά στις 08:30 π.μ., με τους υποψηφίους να προσέρχονται έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Πρόγραμμα Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά. Ακολουθούν:

2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας (π.χ. ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανατομία-Φυσιολογία κ.ά.)

6 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά και θεωρητικά μαθήματα ειδικοτήτων

9 Ιουνίου 2026: Επόμενη ομάδα μαθημάτων ειδικότητας

11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ναυσιπλοΐα, Γεωργικές επιχειρήσεις κ.ά.

13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά αντικείμενα και ψηφιακά συστήματα

15 Ιουνίου 2026: Ψύξη-Κλιματισμός, Κινητήρες αεροσκαφών, Θέρμανση

Και εδώ η εξέταση αρχίζει στις 08:30 π.μ., με προσέλευση έως τις 08:00 π.μ. και διάρκεια 3 ώρες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (4 ώρες).

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των βασικών πανελλαδικών εξετάσεων και αφορούν υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις σε σχολές με ειδικές απαιτήσεις (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικά τμήματα κ.ά.). Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, οι εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, το οποίο εξετάζεται στις 10:00 π.μ.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου εξετάζεται το Ελεύθερο Σχέδιο στις 08:30 π.μ.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου το Γραμμικό Σχέδιο, επίσης στις 08:30 π.μ.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα Γερμανικά στις 08:30 π.μ.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου πραγματοποιείται η εξέταση στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 10:00 π.μ.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εξετάζεται η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 08:30 π.μ.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου τα Γαλλικά στις 08:30 π.μ.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα Ιταλικά στις 08:30 π.μ.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου τα Ισπανικά στις 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.