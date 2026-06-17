Στη δημοσιότητα οι όροι της συμφωνίας- πλαίσιο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας, εν μέσω συζητήσεων για επίσπευσης της υπογραφής του, ακόμα και σήμερα.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διάβασε σε δημοσιογράφους τους 14 όρους της συμφωνίας- πλαίσιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη χαλάρωση συγκεκριμένων οικονομικών περιορισμών για το Ιράν και διατυπώνει τις προσδοκίες για τις διαπραγματεύσεις επί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, οι οποίες θα ακολουθήσουν.

«Μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», είναι ο τίτλος του εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από επικρίσεις για το γεγονός ότι έως τώρα παρέμενε μυστικό.

«Αυτή είναι ουσιαστικά μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε αμέσως τα Στενά του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε τους Ιρανούς ότι θα καταστρέψουν την “πυρηνική σκόνη”», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε, το MoU δίνει ένα πλαίσιο στο οποίο εάν οι Ιρανοί επιδείξουν «καλή συμπεριφορά», οι Αμερικανοί «θα απαντήσουμε αυξάνοντας την οικονομική ανακούφιση και την άρση κυρώσεων που μπορεί να τους κάνει μια πιο ευημερούσα χώρα», πρόσθεσε.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, ωστόσο νωρίτερα πηγές του Axios ανέφεραν ότι αυτό μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως νωρίτερα, ακόμα και σήμερα. Το MoU δίνει περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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Λίγο νωρίτερα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ίσως να υπογραφεί αύριο» ή μεθαύριο η συμφωνία, δηλαδή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε απόψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα μπορούσαν να υπογράψουν τη συμφωνία.

Οι 14 όροι του MoU ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

1. Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν το παρόν μνημόνιο κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και δεσμεύονται από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο και ή στρατιωτική επιχείρηση ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλες διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να σέβονται ο ένας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του άλλου και να απόσχουν από την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις ο ένας του άλλου.

3. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να πετύχουν την τελική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες το μέγιστο, με δυνατότητα παράτασης με αμοιβαία συναίνεση.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος MoU, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού τους και όποιες άλλες ενοχλήσεις ή εμπόδια κατά του Ιράν και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κίνηση των πλοίων θα είναι σε αναλογία με την αποκατάσταση της προ του πολέμου κυκλοφορίας, από το Ιράν. Οι ΗΠΑ επιπλέον δεσμεύονται να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή του Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.