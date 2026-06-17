ΗΠΑ, Ιράν και διαμεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο να υπογραφεί το MoU σήμερα, εξ αποστάσεως.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον είναι πιθανό να υπογραφεί νωρίτερα από την Παρασκευή- όπως είχε προγραμματιστεί- ακόμα και σήμερα, εξ αποστάσεως, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, καθώς οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι διαμεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο επίσπευσης της διαδικασίας.

Η Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη και οι διαμεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο να υπογραφεί εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης, ακόμα και σήμερα, Τετάρτη, αντί για την τελετή που είχε οριστεί για την Παρασκευή. Αυτό ανέφεραν στο Axios διπλωμάτης μίας εκ των χωρών που έχουν ρόλο διαμεσολαβητή, αλλά και δεύτερη πηγή, που έχει γνώση των συζητήσεων.

Αν συμβεί αυτό, το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί ηλεκτρονικά και οι όροι της συμφωνίας που αφορούν στα Στενά του Ορμούζ θα τεθούν σε ισχύ, ενώ οι ΗΠΑ μπορεί να δώσουν στη δημοσιότητα το κείμενο, κάτι που δεν έχει συμβεί έως τώρα.

Για να ανοίξουν νωρίτερα τα Στενά του Ορμούζ

Στόχος των συνομιλιών για την επίσπευση των υπογραφών είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ πριν από την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλευρές συμφωνούν σε αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με τον διπλωμάτη.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του κειμένου του MoU, σημειώνει το Axios. Η δεύτερη πηγή του Μέσου υποστήριξε πως η Τεχεράνη είναι εκείνη που απαίτησε να μη δημοσιοποιηθεί το κείμενο προτού υπογραφεί, ενώ το ίδιο άτομο αρνήθηκε πως ο Λευκός Οίκος υποχωρεί στις πολιτικές πιέσεις. Ο διπλωμάτης είπε στο Axios πως είναι πιθανό το κείμενο της συμφωνίας να δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή εντός της ημέρας.

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Πάντως, ακόμα κι αν επισπευστεί η υπογραφή, θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία η συνάντηση της αμερικανικής και της ιρανικής αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τον Τζ. Ντ. Βανς και τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις πηγές του Axios. Οι αντιπροσωπείες αναμένεται να συζητήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πρώτη ή δεύτερη υπογραφή;

Αξίζει να σημειωθεί πως υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζ. Ντ. Βανς και ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά τη συμφωνία. Σε αυτό το ζήτημα, οι δύο πηγές του Axios αναφέρουν διαφορετικά πράγματα.

Ο διπλωμάτης είπε στο Μέσο πως δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η δεύτερη πηγή υποστήριξε πως όντως έγινε και ότι αυτή θα είναι «δεύτερη υπογραφή». Δεν είναι σαφές γιατί χρειάζεται να υπογράψουν δύο φορές τη συμφωνία.