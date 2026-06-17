Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθορίζει τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κάποια οικονομική ελάφρυνση για το Ιράν και μια επαναβεβαίωση πως η Τεχεράνη δεν θα παραγάγει ποτέ πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με αντίγραφο του κειμένου που περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Επίσημως το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει δοθεί ακόμη επισήμως στη δημοσιότητα, ωστόσο το CNN παρουσιάζει τους 14 όρους, επικαλούμενο αντίγραφο που εξασφάλισε μέσω Αμερικανού αξιωματούχου.

Διπλωμάτης που το είδε στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσε το περιεχόμενό του, όπως έπραξαν και δύο άλλες διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Βάσει της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά το πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αντλήσει πόρους από ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον ωστόσο εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα απογίνει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

Ο αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το κείμενο αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που υπεγράφη ψηφιακά την Κυριακή από τον πρόεδρο Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ιρανό πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

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Ωστόσο, δεδομένης της μυστικότητας τόσο των ΗΠΑ όσο και των Ιρανών γύρω από τη διατύπωση, παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο κειμένου που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου που πρόκειται να υπογραφεί αυτοπροσώπως την Παρασκευή στην Ελβετία.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται επίσης υπό οριστικοποίηση, επομένως η διατύπωση θα μπορούσε ακόμα να τροποποιηθεί.

Μιλώντας στο CNN, αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τη σημασία του ίδιου του μνημονίου, αποκαλώντας το «πολιτικό έγγραφο» που δεν αντικατοπτρίζει κρίσιμες δεσμεύσεις μέσω ανεπίσημων διαύλων που έχει αναλάβει το Ιράν έναντι των ΗΠΑ, ειδικά για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό όταν του παρουσιάστηκε το προσχέδιο που περιήλθε στην κατοχή του CNN, ενώ το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim χαρακτήρισε τις εκδοχές του προσχεδίου που διέρρευσαν ως ανακριβείς. Το Bloomberg είχε δημοσιεύσει νωρίτερα μια εκδοχή του προσχεδίου.

Το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) πρόκειται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, ενεργοποιώντας ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συμφωνίας.

Το πλήρες κείμενο

1 — Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, κηρύσσουν με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι στο εξής δεν θα προβούν σε καμία εχθρική ενέργεια η μία εναντίον της άλλης και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας η μία εναντίον της άλλης. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και των υπολοίπων Άρθρων.

2 — Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αλλήλων, και να απέχουν από την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις αλλήλων.

3 — Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστης περιόδου 60 ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση.

4 — Αμέσως με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και αποκαθιστούν την κυκλοφορία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 30 ημερών στο πλήρες δυναμικό της· η κίνηση των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον προπολεμικό όγκο κυκλοφορίας από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.

5 — Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει ότι η κίνηση των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών στον προπολεμικό όγκο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την απομάκρυνση των τεχνικών εμποδίων και την εξουδετέρωση των ναρκών από το Ιράν.

6 — Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συμφωνημένο και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του σχεδίου, ως μέρος της τελικής συμφωνίας, θα διαμορφωθεί εντός 60 ημερών.

7 — Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλων των ειδών τις κυρώσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και όλων των μονομερών κυρώσεων των ΗΠΑ, τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών.

8 — Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα παραγάγει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και η τύχη όλων των άλλων αμοιβαία συμφωνημένων ζητημάτων που σχετίζονται με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν, θα αντιμετωπιστούν επαρκώς σε μια τελική συμφωνία· η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

9 — Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας, θα διατηρήσουν το status quo: το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.

10 — Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, και μέχρι την ημερομηνία άρσης των κυρώσεων, το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκδώσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και των παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορικών και παρόμοιων υπηρεσιών.

11 — Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι, ενόψει της προόδου των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία, δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποδεσμευτούν και θα τεθούν πλήρως στη διάθεσή της. Αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε τελική πληρωμή δικαιούχου καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα προς χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις σε αυτή τη βάση.

12 — Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι θα εγκαθιδρυθεί ένας μηχανισμός εφαρμογής για την επίβλεψη της επιτυχούς υλοποίησης και της μελλοντικής δέσμευσης στην Τελική Συμφωνία.

13 — Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, και κατόπιν λήψης διαβεβαιώσεων σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των Άρθρων 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, καθώς και τη συνεχή εφαρμογή αυτών των βημάτων, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για μια Τελική Συμφωνία αποκλειστικά όσον αφορά τα υπόλοιπα Άρθρα.

14 — Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.