Οι Ιρανοί μπορούν να κλείνουν κατά βούληση πλέον τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το Ιράν μπορεί ουσιαστικά να μπλοκάρει την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ κατά βούληση στο εξής, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Κάτι που σημαίνει ότι, μέσω του πολέμου, το καθεστώς απέκτησε μια ισχυρή νέα ικανότητα να πλήξει την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τρεις πηγές του CNN που έχουν γνώση των ευρημάτων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ανεξάρτητα από τη συμφωνία- πλαίσιο που αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις επί των πυρηνικών, κατά τη διάρκεια του πολέμου το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να αποκλείσει την πρόσβαση στην κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό και οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ξανά.

Από τη στιγμή που το Ιράν έκλεισε τα Στενά, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαρκώς αξιολογούν το πώς και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο μοχλό πίεσης στο μέλλον, σύμφωνα με τις πηγές του CNN. Αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συναίνεση στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών, πολλές πηγές με γνώση των εκτιμήσεων αναφέρουν πως το Ιράν έχει ενθαρρυνθεί από το γεγονός ότι μπόρεσε τόσο να κλείσει τα Στενά, όσο και να βάλει στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές των χωρών του Κόλπου, χωρίς να διαθέσει σημαντικές δυνατότητες.

Και τώρα που το Ιράν έχει αποδείξει πως έχει και την πρόθεση και την ικανότητα να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι είναι πιο πιθανό να κάνουν αυτό το βήμα στο μέλλον.

«Ένα όπλο πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε πυρηνικό»

«Έχουμε δώσει τώρα στο Ιράν τον de facto έλεγχο των Στενών, ένα όπλο πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε πυρηνικό», δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές που έχει γνώση αυτών των εκτιμήσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο πόλεμος έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο σκέψης της Τεχεράνης, για τη χρησιμοποίηση παρόμοιων τακτικών στο μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, το Ιράν έμαθε ότι μπορεί να αξιοποιήσει στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών των χωρών του Κόλπου ως μια ασύμμετρη δυνατότητα, αφού το έκανε τόσο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Άλλο ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός του στο μέλλον, ανέφερε δεύτερη πηγή που έχει γνώση των εκτιμήσεων.

Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση σε «όποια οφέλη» της συμφωνίας- πλαίσιο αν τα Στενά του Ορμούζ δεν παραμείνουν ανοιχτά και δεν τηρήσει τους υπόλοιπους όρους τους οποίους αποδέχθηκε. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε διευκρινίσεις για το ποια είναι αυτά τα οφέλη, αλλά εξήγησε ότι οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό αναλογικά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα Στενά. Αν το Ιράν «αποδώσει, θα ακολουθήσει η ανακούφιση και η αμερικανική μόχλευση θα είναι το παν», συμπλήρωσε.

Άλλη πηγή, με γνώση της συμφωνίας- πλαίσιο, παραδέχθηκε στο CNN ότι το Ιράν επιχείρησε να υπονομεύσει την ελεύθερη ροή ενέργειας στα Στενά, αλλά αυτό αναστάτωσε την Κίνα και τις χώρες του Κόλπου. «Το Ιράν πληρώνει ένα τίμημα όταν το κάνει αυτό», συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως η όποια προσπάθεια να κλείσουν στο μέλλον τα Στενά του Ορμούζ θα έχει συνέπειες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνη η Τεχεράνη.

Η οικονομική «πυρηνική επιλογή» του Ιράν

Ένας από τους βασικούς λόγους που το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να εργαλειοποιεί τα Στενά του Ορμούζ είναι πως διατηρεί σημαντικό μέρος του αποθέματος όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και εκτοξευτών, drones και εκατοντάδων μικρών σκαφών που συνεχίζουν να παρενοχλούν πλοία τα οποία επιχειρούν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση ναρκών. Επίσης, το Ιράν ανοικοδομεί την αμυντική βιομηχανία του ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι ΗΠΑ και ήδη έχει αρχίσει την παραγωγή νέων drones, σύμφωνα με το CNN.

Παρότι οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης, πολλές πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν σχεδιάζει μια οικονομική «πυρηνική επιλογή» αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ: να πείσει τους Χούθι να κλείσουν τα Στενά Μπαμπ- ελ- Μαντέμπ, που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό, άλλο ένα σημείο με έντονη κίνηση για το παγκόσμιο εμπόριο, που έχει αποτελέσει «σανίδα σωτηρίας» για τη ναυτιλία εν μέσω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Το ταυτόχρονο κλείσιμο του Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ και των Στενών του Ορμούζ θα «ανατινάξει» τελείως την παγκόσμια οικονομία, ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές του CNN.

Συνολικά, οι πρόσφατες αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υπογραμμίζουν τον αντίκτυπο της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο, χωρίς να λάβει πλήρως υπόψη την προθυμία του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και εγείρει νέα ερωτήματα για την ικανότητα της Τεχεράνης να χρησιμοποιήσει ως «όπλο» την παγκόσμια οικονομία στο μέλλον. Ένα πρόβλημα που εκτείνεται πέρα από το πεδίο εφαρμογής της όποιας συμφωνίας- πλαίσιο ανάμεσα στις δύο χώρες, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.