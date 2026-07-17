Σύμφωνα με το αμερικανικό CDC, ως πηγή μόλυνσης εντοπίστηκε προμηθευτής από το Μεξικό.

Σε μολυσμένη παρτίδα μαρουλιού που χρησιμοποίησε η αλυσίδα fast food Taco Bell αποδίδουν οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές την έξαρση εντερικής λοίμωξης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό CDC, η ομοσπονδιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων (FDA) εντόπισε ως πηγή της μόλυνσης έναν προμηθευτή μαρουλιών από το Μεξικό. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν χρησιμοποιηθεί σε καταστήματα της Taco Bell σε πέντε πολιτείες.

Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 1.644 άτομα σε Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια έχουν διαγνωστεί με κυκλοσπορίαση, μια παρασιτική λοίμωξη του εντέρου που μπορεί να προκαλέσει έντονη και παρατεταμένη διάρροια, κοιλιακές ενοχλήσεις και συμπτώματα αφυδάτωσης.

Από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, 94 άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι όλα συνδέονται με την κατανάλωση μολυσμένου μαρουλιού που είχε διατεθεί μέσω των εστιατορίων της αλυσίδας.

Η Taco Bell ανακοίνωσε ότι απέσυρε το συγκεκριμένο συστατικό από την εφοδιαστική της αλυσίδα σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ενώ τόνισε ότι σε ορισμένες περιοχές η αντικατάστασή του θα γίνει άμεσα.

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«Η ασφάλεια των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές για την ταχεία αντιμετώπιση του ζητήματος», ανέφερε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι προχώρησε προληπτικά στις απαραίτητες ενέργειες.

Η κυκλοσπορίαση, αν δεν αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες και να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θεωρείται θανατηφόρα.

Ιδιαίτερα έντονα έχει επηρεαστεί η πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 5.000 περιστατικά της συγκεκριμένης λοίμωξης μέσα στη φετινή χρονιά.