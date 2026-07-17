Η δεύτερη σεζόν «Έτερος Εγώ», έρχεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στον ΑΝΤ1.

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος.

Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

«Έτερος Εγώ»: Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα

Ο 2ος κύκλος «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ – Κ2 «Κάθαρσις»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την υπόθεση, ο Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με μια καλοστημένη πλεκτάνη...

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ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ: Κ2 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Η μυστηριώδης δολοφονία μιας φοιτήτριας προκαλεί αναταραχή στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Με βασικό ύποπτο έναν στενό συνεργάτη και φίλο του, ο καθηγητής Δημήτρης Λαΐνης σπεύδει να εξιχνιάσει το μυστήριο.

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ: Κ2 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Οι ανακρίσεις για τη δολοφονία έχουν ξεκινήσει. Και ενώ ο νέος Υπαρχηγός είναι αποφασισμένος να αλλάξει τα πάντα, ένας μυστηριώδης φάκελος φτάνει στα χέρια της Διευθύντριας των εργαστηρίων της Αστυνομίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ: Κ2- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Συνεχίζοντας τις έρευνες για τη δολοφονημένη φοιτήτρια, η αστυνομία παίρνει DNA και αποτυπώματα από τους καθηγητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου. Η πίεση κορυφώνεται όταν ένα νέο πτώμα ανακαλύπτεται.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ: Κ2 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Τα δύο θύματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ένα τατουάζ με το κεφάλι της Μέδουσας. Αργότερα, μετά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο, ο υπαστυνόμος Σκλαβής βρίσκει ένα σημείωμα με το όνομα μιας κοπέλας.