Ένα ιδιαίτερο ρεκόρ ισοφάρισαν οι Rolling Stones με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Foreign Tongues».

Οι Rolling Stones συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, καθώς το νέο τους, 25ο studio άλμπουμ κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση του UK Official Albums Chart για 15η φορά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Beatles.

Ο δίσκος με τίτλο «Foreign Tongues», που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου, περιλαμβάνει σπουδαίες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η συμμετοχή του αείμνηστου ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουάτς, μέσα από μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν από τον θάνατό του το 2021.

Η νέα επιτυχία έρχεται δύο χρόνια μετά το «Hackney Diamonds», το οποίο είχε επίσης κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts το 2023 και απέσπασε το βραβείο Grammy για το καλύτερο ροκ άλμπουμ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κυκλοφορία του δίσκου στο Λονδίνο, ο Μικ Τζάγκερ και ο Ρόνι Γουντ αποκάλυψαν ότι υπάρχει έντονη επιθυμία να μεταφέρουν το νέο υλικό στη σκηνή μέσα από μια περιοδεία.

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«Ο Ρόνι κι εγώ το θέλουμε πραγματικά και ελπίζουμε να σας δούμε όλους στον δρόμο», ανέφερε ο 82χρονος Τζάγκερ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης συναυλιακής επιστροφής των Rolling Stones.