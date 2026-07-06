Στο νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues».

Οι Rolling Stones, με αφορμή το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues», που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, αποτίουν έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στην ελληνική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, στο οπισθόφυλλο του δίσκου, η φράση «Ξένες Γλώσσες» εμφανίζεται και στα ελληνικά, ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία και την πολιτιστική αξία της ελληνικής ως μιας από τις σημαντικότερες γλώσσες της παγκόσμιας ιστορίας.

To νέο στούντιο άλμπουμ των Stones περιλαμβάνει μια συλλογή 14 κομματιών και έρχεται σε λιγότερο από τρία χρόνια μετά το παγκοσμίως καταξιωμένο και βραβευμένο με Grammy Hackney Diamonds.



Μέσα από το επερχόμενο, νέο άλμπουμ έχουμε ακούσει ήδη το ανεβαστικό lead single In the Stars, το Jealous Lover, που συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, με πρωταγωνιστές την Anya Taylor-Joy και τον Charles Melton, το «Divine Intervention» με τη συμμετοχή του Ρόμπερτ Σμιθ των Cure στις κιθάρες, κ.ά.

{https://youtu.be/0IOL-vfkpJM?si=R_W0szQU9glxXLxq}



Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο και το Foreign Tongues ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios στο Δυτικό Λονδίνο, με τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood να επανενώνονται με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt, ο οποίος είχε αναλάβει και το Hackney Diamonds.

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Το αποτέλεσμα είναι ένας δυναμικός και σύγχρονος δίσκος που διατηρεί τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα εξερευνά νέα ηχητικά και στιχουργικά πεδία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδική τους κληρονομιά.



Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστές ερμηνείες από τους Jagger, Richards και Wood, μαζί με βασικούς συνεργάτες τους όπως οι Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan. Περιλαμβάνει επίσης μια ιδιαίτερη συμμετοχή του Charlie Watts, ηχογραφημένη σε μία από τις τελευταίες του sessions πριν τον θάνατό του το 2021. Επιπλέον, συμμετέχει μια εντυπωσιακή σειρά από guest καλλιτέχνες, όπως οι Steve Winwood, Paul McCartney, ο Robert Smith και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.