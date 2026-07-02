O νέος δίσκος του Κώστα Μακεδόνα περιλαμβάνει «ατόφια λαϊκά τραγούδια», όπως έχει δηλώσει στο Dnews.

Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Τραμπάλα» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του κορυφαίου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το έργο κυκλοφόρησε αρχικά σε ψηφιακή μορφή και πλέον έχει αποκτήσει τη φυσική του υπόσταση, καθώς μόλις κυκλοφόρησε σε βινύλιο.

Τα 7 τραγούδια που περιέχονται στην «Τραμπάλα», χαρακτηρίζονται από εκείνη τη μοναδική ικανότητα της ισορροπίας, ανάμεσα στα «πάνω» και τα «κάτω», στη μνήμη και τη λησμονιά, στην αισιοδοξία και τον πόνο, στη συγκίνηση και τη προσδοκία.



Με την κυκλοφορία του βινυλίου, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η αμεσότητα και η αυθεντικότητα των τραγουδιών, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία ακρόασης μέσω ενός συλλεκτικού αντικειμένου υψηλής αισθητικής.

Tι λέει ο Κώστας Μακεδόνας στο Dnews για το νέο του άλμπουμ

«Ατόφια λαϊκά τραγούδια που πηγάζουν μέσα από την πλούσια παράδοση του λαϊκού μας τραγουδιού με τους στίχους του κορυφαίου μας λαϊκού στιχουργού. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για άλλη μία φορά μας χαρίζει στίχους – θησαυρούς και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος τους προσεγγίζει με σύγχρονο τρόπο γεμάτος όμως από σεβασμό προς στους δασκάλους μας».

Σημείωμα Λευτέρη Παπαδόπουλου

«Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη: να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι. Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία. Ο Κώστας την γεμάτη ψυχή φωνή του. Εγώ, τις λέξεις μου — δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν. Η Τραμπάλα, μας πάει πότε χαμηλά πότε ψηλά, όπως ακριβώς και τα τραγούδια… Που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι. Καλή ακρόαση»!

Λ.Π.



Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος αναφέρει: «Εν αρχήν ο λόγος! Τόσο σπουδαίος, τόσο παρών! Καινούργια ελληνικά τραγούδια»!



Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

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Το άλμπουμ «Τραμπάλα» περιέχει τα τραγούδια:



1. Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε

2. Τραμπάλα

3. Άγγελος δραπέτης

4. Ένα καρφί στον τοίχο

5. Σιγανοψιχάλισμα

6. Τσιφτετέλι

7. Αύριο



Credits



Ερμηνεία: Κώστας Μακεδόνας

Μουσική - ενορχήστρωση – διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος: Πιάνο, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα,

κρουστά, πλήκτρα, ακορντεόν και μπαγλαμά στο «Τσιφτετέλι»

Νίκος Κατσίκης: Μπουζούκι, μπαγλαμά

Φοίβος Μπόζας: Πνευστά

Δεύτερη φωνή στον Άγγελο Δραπέτη: Γλυκερία

Στα φωνητικά του δίσκου οι: Κώστας Μακεδόνας,

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Υακίνθη Παπαδοπούλου & φίλοι

Recorded, mixed & mastered at Knob Job Studio



Φωτογραφίες Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Χριστοδουλόπουλου:

Γιώργος Κονδύλης Konbo studio



Logo εξωφύλλου: Γιάννης Sugahtank Ρουμπάνης

Επιμέλεια & εκτέλεση παραγωγής:

Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo







