Τη μουσική των νέων τραγουδιών υπογράφει ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος.

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος ετοιμάζουν πυρετωδώς στο studio το νέο τους album!

Η νέα τους δισκογραφική δουλειά αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του νέου έτους και ένας από τους λόγους που θα το κάνει τόσο ξεχωριστό είναι το όνομα του στιχουργού!



Ο κορυφαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, Λευτέρης Παπαδόπουλος, γράφει τους στίχους για τα νέα τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υπογράφει τις μελωδίες και τις ενορχηστρώσεις!

Το άλμπουμ αναμένεται σύντομα από το Ogdoo music group!