Η απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να κάνει ένα μαθητής για να παρακολουθήσει τηλεκπαίδευση, υποχρεωτική η καταγραφή απουσιών.

Το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία και υποχρεωτική τηλεκπαίδευση σε όλη την Αττική αλλά και σε πολλούς Δήμους της επικράτειας. Το Υπουργείο Παιδείας εξαρχής ανακοίνωσε ότι η αναστολή της δια ζώσης διαδασκαλίας οδηγεί σε ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, τηλεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μην χάνονται διδακτικές ώρες ακόμη και όταν τα σχολεία είναι κλειστά για λόγους κακοκαιρίας.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η επίσημη οδηγία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι μπορεί το κύμα κακοκαιρίας και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να οδήγησαν σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας για την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη όμως η οδηγία είναι αύριο τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης Webex. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ «αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Η ανακοίνωση για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία που διεξάγεται μέσω Webex. Oι μαθητές καλούνται να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να παρακολουθήσουν το μάθημά τους είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Ήδη έχουν σταλεί στους μαθητές της Αττικής οι πρώτες ανακοινώσεις για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση «Τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω Webex και οι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών του σχολείου θα σταλούν στα email των μαθητών/τριών του κάθε τμήματος που διδάσκουν.»

Για περισσότερες οδηγίες οι μαθητές καλούνται να πατήσουν εδώ

Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση: Πώς δημιουργείται ο μαθητικός λογαριασμός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Κάθε μαθητής του Σχολείου με την εγγραφή του σε αυτό έχει έναν αριθμό Μητρώου (ΑΜ). Με τον αριθμό μητρώου μπορείτε να κατεβάσετε (οι γονείς) Βεβαίωση Φοίτησης από το gov.gr αλλά και να δημιουργήσετε (όσοι δεν έχετε δημιουργήσει) μαθητικό λογαριασμό στο παιδί σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ο λογαριασμός που θα δημιουργήσετε θα δίνει πρόσβαση στα παιδιά στις ηλεκτρονικές τάξεις σε περίπτωση που κλείσει η σχολική μονάδα και θα πρέπει να γίνει τηλεκπαίδευση.

Η δημιουργία λογαριασμού μαθητή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα. Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα https://register.sch.gr/students

Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή». Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Τονίζεται η αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης email καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί email με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση. Μετά την εγγραφή θα αποκτήσει ο μαθητής ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό (password) με τα οποία θα μπορεί να συνδέεται και να συμμετέχει ενεργά στα τηλεμαθήματα, την ηλεκτρονική τάξη καθώς και να διατηρεί επικοινωνία μέσω e-mail με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς.

Υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση - Απουσίες στους μαθητές που δεν δίνουν ηλεκτρονικά το παρών

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές των περιοχών που έχουν αποφασιστεί κλειστά σχολεία και θα καταγράφονται τυχόν απουσίες. Ειδικότερα όπως σημειώνεται η τηλεκπαίδευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και πρέπει να ακολουθείται από το σύνολο της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας στο πλαίσιο της εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο «σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.»