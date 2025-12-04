«Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25.000 σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι τζόκερ», απάντησε σε σχετική ερώτηση της Εξεταστικ΄ςη γαι τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρνούμενος κάθε εμπλοκής με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστηρίζοντας πως δεν έχει κάνει τίποτα μεμπτό, παρουσιάστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, της επονομαζόμενης και αγρότισσας με τη Ferrari.

Ο μάρτυρας του οποίου περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, απάντησε για τη Ferrari που έχει στην κατοχή του, λέγοντας ότι «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν» και πως «αυτό το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004 και δεν έχει αποκτηθεί από πόρους της εργασίας μου ή από κοινοτικούς πόρους. Προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας μου, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο».

Αναφορικά με τα κέρδη του από λαχεία, είπε από το 2019 έχει κερδίσει συνολικά ένα ποσό περίπου 25.000 ευρώ. «Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25.000 σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι τζόκερ. Και πριν από το 2019 κέρδισα κάποια ποσά, 2000 ή 800 ευρώ, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ», είπε.

Ο Χρήστος Μαγειρίας ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ

Ο μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη για τις συχνές γονικές παροχές από τη μητέρα του, προς τον ίδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μ. Αποστολάκη: Η μητέρα σας δίνει και 275.000 το 2023 γονικές παροχές. Θέλετε να εξηγήσετε αυτές τις γονικές παροχές;

Χρ. Μαγειρίας: Για να κάνει γονική παροχή πρέπει να έχει απόθεμα ανάλωσης. Όταν το έχει νόμιμα, μπορεί να το δώσει

Χρ. Μαγειρίας: Θα πω που ξόδεψες μαμά 5 ευρώ;

Μ. Αποστολάκης: Δεν θα ρωτούσα για 5 ευρώ, αλλά μιλάμε για 295.000 ευρώ

Χρ. Μαγειρίας: Είναι στο βιβλιάριο της, κατατεθειμένα στην τράπεζα

Ο μάρτυρας μάλιστα έκανε και τον σταυρό του όταν η Μιλενα Αποστολάκη επέμεινε στο θέμα των γονικών παροχών, ενώ ένταση προκλήθηκε μεταξύ τους, όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των ζώων που δήλωσε πως χάθηκαν λόγω «ανωτέρας βίας». Ο ίδιος ανέφερε πως αυτή η αναφορά, αφορά ζώα που σκοτώθηκαν από λύκους ή αρκούδες, απαντώντας με ένταση στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Μ. Αποστολάκη: Χαμηλώστε τη φωνή σας

Χρ. Μαγειρίας: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω

Μ. Αποστολάκη: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο

Μ. Αποστολάκη: Ο «κακός» ο λύκος πόσα σας έφαγε;

Χρ. Μαγειρίας:: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.

Μ. Αποστολάκη: Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

Χρ. Μαγειρίας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

Απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία 6ετία, είπε πως έλαβε συνολικά 593.000 και κάτι ευρώ και πως για το 2025 δεν έλαβε λόγω της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο ελέγχεται ο ίδιος και η οικογένειά του ενώ όλα είναι όπως είπε, καλώς καμωμένα, χαρακτήρισε «βιαστικό» το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο «βασίζεται μόνο και μόνο σε υπόνοιες» που προήλθαν από ψευδή δημοσιεύματα και μίλησε για παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ. «Θάβουμε μια οικογένεια, ρίχνουμε λάσπη. Είμαστε τίμιοι κτηνοτρόφοι. Δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσες φορές έχω ελεγχθεί. Τον Οκτώβριο ήρθε η ΣΔΟΕ και δίωξη οικονομικού εγκλήματος και μου έκαναν αιφνίδιο έλεγχο και αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε», δήλωσε ξεκινώντας, ενώ ανέφερε πάντως, πως πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια.

«Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την οικογένειά μου. Έχουμε βιώσει δύσκολα χρόνια, είναι δύσκολη η ζωή του κτηνοτρόφου στα βουνά. Η μητέρα μου μας είχε στείλει σε ορφανοτροφείο για να μορφωθούμε και να προστατευτούμε. Χάσαμε την αδερφή μου 4 χρονών πάνω στα βουνά από το κρύο. Έχασα τον πατέρα μου πάνω στο βουνό την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα από ανακοπή καρδιάς», ανέφερε.