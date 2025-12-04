Δικαιολογημένη και η αργοπορία των δημοσίων υπαλλήλων λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Byron.

Τη δυνατότητα νόμιμης απουσίας από την εργασία τους την Παρασκευή 5 Δεκεμρβίου, έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επηρεάζονται από το κύμα της κακοκαιρίας Byron, που σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, μπορουν να απουσιάσουν νόμιμα από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)».

Οι διατάξεις αυτές ορίζουν πως: σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, μπορεί να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως 2 εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

Επίσης, συνιστάται οι υπάλληλοι να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Όλα αυτά αφορούν στους υπαλλήλους εκείνους των οποίων τα καθήκοντα δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια

Λόγω της προβλεπομενης έντονης κακοκαιρίας στο λεκανοπέδιο Αττικής το πρωι της 5ης Δεκεμβρίου 2025, όλες οι συνεδριάσεις των ποινικων δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών θα αρχίσουν αντί για τις 9.00 π.μ. στις 10.00 π.μ.. Ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα υπάρξει νεώτερη αποφαση από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις και την πορεία της κακοκαιρία Byron.