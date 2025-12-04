Κλειστό θα μείνει αύριο το ΕΚΠΑ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η επίσημη ανακοίνωση.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και Τμημάτων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που προκαλεί η κακοκαιρία Byron.

Η απόφαση αφορά όλες τις δραστηριότητες που απαιτούν φυσική παρουσία, ενώ θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις από τα Τμήματα για τυχόν διαδικτυακές εκπαιδευτικές λειτουργίες ή αλλαγές στο πρόγραμμα. Το Πανεπιστήμιο καλεί φοιτητές και προσωπικό να παρακολουθούν τακτικά τις επίσημες ενημερώσεις.

