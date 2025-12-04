Απλώνονται τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Παρά τη βροχή και την κακοκαιρία τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά.

Αποφασισμένοι είναι οι αγρότες που ενισχύουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα μέσα στη βροχή και την κακοκαιρία. Τα τρακτέρ αυξάνονται καθημερινά, ενώ νέα μπλοκα στήνονται διαρκώς. Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί και τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Οι αγρότες στη Νίκαια αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενισχύοντας τα μπλόκα και προετοιμάζοντας νέες δράσεις. Μάλιστα στις Σέρρες κλούβα των ματ εμβόλισε τρακτέρ και λίγο έλειψε να πατήσει έναν αγρότη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep6qpbu6nah?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep7029c4wy9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μπλόκο Νίκαιας Λάρισας

Στη Νίκαια, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα της χώρας, ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Λόγω κακοκαιρίας δεν αναμένονται νέες δράσεις έως την Κυριακή, όμως από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται συλλαλητήρια σε κέντρα πόλεων και αποκλεισμοί παράδρομων.

Προμαχώνας

Την Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο.

Ε-65 στην Καρδίτσα

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα.

Πάτρα – Πύργος

Στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου στήθηκε νέο μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, όπου τρακτέρ έκλεισαν τον δρόμο για μία ώρα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε Ερύμανθο, Αιγιάλεια, Αιτωλοακαρνανία, Άκτιο και Αγγελόκαστρο, με καθημερινές συνεδριάσεις για τον καθορισμό της στρατηγικής.

Κιάτο

Στο Κιάτο επικράτησε ένταση όταν αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και ο δρόμος έμεινε κλειστός για περίπου μία ώρα. Η αυριανή κινητοποίηση αναβάλλεται για την Παρασκευή.

Εύζωνοι

Μετά τις 21:30 άνοιξε το τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι αγρότες επέτρεπαν ούτως ή άλλως τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, το οποίο είχε στηθεί την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται καθημερινά και αύριο αναμένονται επιπλέον τρακτέρ από τα Γιαννιτσά.

Διόδια Μαλγάρων

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ δηλώνουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους.