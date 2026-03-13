Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, ένα χωριό της Κορινθίας «κλέβει την παράσταση» και συμβαδίζει με το φυσικό περιβάλλον.

Η Κορινθία αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς και προσιτούς προορισμούς για τους Αθηναίους – και όχι μόνο – καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και τα χωριά της συνυπάρχουν με την απόλυτη ομορφιά της φύσης.

Από τον Ισθμό μέχρι και την Αρχαία Κόρινθο και τα ορεινά τοπία, η περιοχή προσφέρεται για αποδράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ορεινή Κορινθία, τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο όμορφους και δημοφιλής προορισμούς για τους ταξιδιώτες.

Στην περιοχή «φιλοξενούνται» μερικά από τα πιο γνωστά χωριά της Πελοποννήσου. Η Γκούρα, η Καστάνια, τα Μεσαία και Άνω Τρίκαλα, αποτελούν συχνές επιλογές και σημείο αναφοράς. Εκεί, βρίσκεται και το χωριό Φενεός, γνωστός για τη λίμνη Δόξα και το φυσικό τοπίο που τον περιβάλλει.

Φενεός - Ένα από τα πιο γνωστά χωριά της ορεινής Κορινθίας

Το χωριό Φενεός, είναι «τοποθετημένο» στο δυτικό τμήμα της Κορινθίας, σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, ανάμεσα σε ορεινές πλαγιές και πυκνή βλάστηση.

Η περιοχή είναι γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρισκόταν η αρχαία πόλη Φενεός, η οποία αναφέρεται σε ιστορικές πηγές και συνδέεται με σημαντικά μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία.

Στο σήμερα, ο Φενεός, αποτελεί έναν ήσυχο ορεινό προορισμό και θεωρείται σημείο αναφορά για τους φυσιολάτρες.

Σε κοντινή απόσταση, απλώνεται η Λίμνη Δόξα, μια τεχνητή λίμνη που έχει εναρμονιστεί με το φυσικό περιβάλλον και θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της ορεινής Κορινθίας.

Το τοπίο εκεί, ιδιαίτερα κατά την ανοιξιάτικη περίοδο, μοιάζει σα να έχει βγει από καρτ - ποστάλ με τα έλατα και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, να δημιουργούν τη ταυτότητα της περιοχής.

Ο Φενεός, είναι γνωστός και για τα τοπικά του προϊόντα, με πιο χαρακτηριστικά τα φασόλια Φενεού που παράγονται στον οροπέδιο της περιοχής. Στα χωριά γύρω από τη λίμνη λειτουργούν παραδοσιακές ταβέρνες και μικρές επιχειρήσεις που προσφέρουν τοπική κουζίνα και προϊόντα της περιοχής.

Ο Φενεός απέχει περίπου 150 - 160 χιλιόμετρα από την Αθήνα, με τον χρόνο διαδρομής να υπολογίζεται περίπου στις 2 έως 2 ώρες και 30 λεπτά με αυτοκίνητο, κάνοντας τον προορισμό ακόμη πιο θελκτικό τόσο ημερήσια εκδρομή όσο και για ένα σύντομο διήμερο κοντά στη φύση.

