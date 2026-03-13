Πρόκειται για ένα σύνθημα, το οποίο λανσάρει για πρώτη φορά ο κ.Τσίπρας. Και δείχνει ξεκάθαρα ότι μέσω αυτού, σκοπεύει να απευθυνθεί στους πολίτες, όταν κρίνει ότι είναι έτοιμος να τους παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Τρεις λέξεις που ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε δημόσια παρέμβαση του, φαίνεται να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. «Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός στο κλείσιμο της ανάρτησης του, στη μελέτη του Ινστιτούτου του για τα ζητήματα ενέργειας, με αρκετούς να εκτιμούν ότι πρόκειται για την «πρεμιέρα» ενός συνθήματος που θα χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο άμεσο μέλλον.

Το νέο σύνθημα: «Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε»

Με την αμερικαϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν να βάζει «φωτιά» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις αυτής της πράξης στην καθημερινή ζωή εκείνων που ζουν τον πόλεμο μέσα από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες -δηλαδή το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών και μαζί τους, φυσικά, και των ελλήνων- έχουν αρχίσει να φαίνονται στις «τσέπες» τους.

Ένα νέο «κύμα» ανατιμήσεων άρχισε να μας «χτυπάει την πόρτα» - αδικαιολόγητα σε πρώτη φάση, αλλά συμβαίνει. Και κυρίως στην ενέργεια, όπου οι τιμές στη βενζίνη -κυρίως- έχουν πάρει την ανιούσα.

Για αυτά τα ζητήματα, αλλά και για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης, είχε μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, από τις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου, υπογραμμίζουν οι συνεργάτες του. Και κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη και λίγες ώρες αργότερα με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, στηριζόμενος στη μελέτη που έφτιαξε και παρουσίασε την Πέμπτη, το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού.

Πέραν των προτάσεων που προκαλούν από μόνες τους ενδιαφέρον, διαβάζοντας την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί παρά να μην σταθεί στο τέλος της. «Αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά.Εμείς έχουμε και τη γνώση και τη βούληση. Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον, εκ των πραγμάτων, στρέφεται στις τρεις τελευταίες λέξεις. «Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε». Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα σύνθημα, το οποίο λανσάρει για πρώτη φορά ο κ.Τσίπρας. Και δείχνει ξεκάθαρα ότι μέσω αυτού, σκοπεύει να απευθυνθεί στους πολίτες, όταν κρίνει ότι είναι έτοιμος να τους παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Μεγάλες αλλαγές

Η διαφαινόμενη ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, θα συνδυαστεί συνολικά με πολλές αλλαγές σε σχέση με την εποχή που ηγήθηκε του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά, ο ίδιος ο σχηματισμός δεν θα σχετίζεται με κόμμα που ο ίδιος οδήγησε από το πολιτικό περιθώριο στην εξουσία. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο.

Είναι, επίσης, ξεκάθαρο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ηγηθεί ενός φορέα με σαφώς πιο σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά - χωρίς φυσικά να κλείνει την πόρτα στην Ανανεωτική Αριστερά από την οποία προέρχεται ο ίδιος, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του.

Παράλληλα, θα υπάρχουν πολλά «φρέσκα» πρόσωπα, που σε συνδυασμό με τους έμπειρους θα αποτελέσουν το «πλήρωμα» που θα ξεκινήσει για τα «νέα ταξίδια» για τα οποία έχει μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός κατά τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Σε αυτές, όπως και στις αναρτήσεις του Ινστιτούτου, ξεχωρίζουν στο φόντο τρία χρώματα. Το πορτοκαλί, το γκρίζο και το μαύρο - που ενδέχεται να αποτελέσουν και τα χρώματα που θα υιοθετήσει η νέα πολιτική κίνηση - όταν πάρει «σάρκα και οστά».