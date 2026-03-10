Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένταση στο Κυπριακό.

Την ένταση στην Κύπρο ανεβάζει η ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία περιμετρικά της Μεγαλονήσου, καθώς τόσο η Άγκυρα, όσο και το ψευδοκράτος οξύνουν τη ρητορική τους, εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του, ο οποίος «καίει» ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ένταση μέσω ΝΑΤΟ

Στην Κυπριακή Δημοκρατία και περιμετρικά της, αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα ελληνικά F-16, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», μια γαλλική φρεγάτα, βρετανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πλέουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles De Gaulle», αλλά και φρεγάτες από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία.

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα του νησιού, η Άγκυρα απέστειλε έξι F-16, για να ενισχύσουν τους 40.000 στρατιώτες της κατοχικής δύναμης, χωρίς να αποκλείεται και η αποστολή ναυτικών δυνάμεων.

Τι κοινό έχουν οι δυνάμεις που συσσωρεύτηκαν στην περιοχή, τόσο στο ελεύθερο, όσο και στο επί 52 ολόκληρα χρόνια; Ανήκουν σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ – αφού η συμμαχία να έχει αναλάβει την επιτήρηση ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και την αντιβαλλιστική κάλυψη της ανατολικής Τουρκίας.

Ωστόσο, η παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων όχι μόνο δεν επιφέρουν ηρεμία στην Κύπρο, αλλά αντίθετα, ανεβάζουν την ένταση, αφού η Τουρκία και το ψευδοκράτος, δείχνουν την έντονη ενόχληση τους για την παρουσία των ευρωπαϊκών, αλλά κυρίως, των ελληνικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο.

Η Τουρκία ενοχλείται

Προ ολίγων ημερών, κατά την παρουσία του στη Λευκωσία, ο Νίκος Δένδιας μίλησε για την προστασία όλων των κατοίκων της Κύπρου. Μάλιστα, για να είναι εντελώς ξεκάθαρος, σε συνέντευξη του στον Alpha σημείωσε πως δεν αναφέρονταν μόνο στους ελληνοκύπριους.

Η τοποθέτηση αυτή, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην Τουρκία. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απάντησε πως εκείνο είναι υπεύθυνο για την προστασία των τουρκοκυπρίων, το υπουργείο Εξωτερικών «φωτογράφισε» τον έλληνα υπουργό Άμυνας ως «υπονομευτή» της καλής σχέσης των δύο χωρών, ενώ ξεκίνησε ένα «γαϊτανάκι» δηλώσεων τούρκων πολιτικών που ζητούσαν την αποστολή επιπλέον δυνάμεων στα κατεχόμενα.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας, η Τουρκία απέστειλε έξι F-16. Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση, ήταν η χθεσινή δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς ο τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι θα είναι εκεί «για κάθε απειλή». Ποια ακριβώς απειλή, απέφυγε να ονοματίσει.

Όμως, ακόμα στο απίθανο σενάριο που το Ιράν, είτε κάποιος σύμμαχος του στην περιοχή θα ήθελαν να βάλουν στο στόχαστρο τους τα κατεχόμενα, τότε οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή, θα ήταν σε θέση να το αποτρέψουν.

Με δεδομένο πως το Ιράν δήλωσε πως ουδέποτε εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Κύπρου, του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν προβοκάτσια του Ισραήλ, τότε από ποιον ακριβώς απειλούνται οι τουρκοκύπριοι και χρειάζονται τα F-16 για την προστασία τους;

Καθίσταται ξεκάθαρο πως ο πραγματικός στόχος του Ερντογάν είναι το να δείξει ότι «κουμάντο» στα κατεχόμενα έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει η Τουρκία.

Παρέμβαση από το Ψευδοκράτος

Η απάντηση στα τουρκικά F-16, ήρθε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον κύπριο Πρόεδρο να δηλώνει πως «ότι και να κάνει η Τουρκία, θα παραμείνει δύναμη κατοχής στην Κύπρο».

Και κάπου εκεί, στην ιστορία ενεπλάκη το ψευδοκράτος. Καταδίκασε τις αναφορές Χριστοδουλίδη σε «κατοχική δύναμη», υποστηρίζοντας πως η Τουρκία εκτελεί στην Κύπρο «ειρηνευτική αποστολή», με τον κατοχικό στρατό να αποτελεί «εγγυητή της ειρήνης». Παράλληλα, τον κατηγορεί για παραχώρηση διευκολύνσεων σε τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Γαλλία.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο πως η ένταση στην Κύπρο, οξύνεται και πως η παρουσία των ξένων δυνάμεων οδηγεί σε «ναυάγιο» την οποιαδήποτε πιθανότητα επανέναρξης των συζητήσεων για λύση στο Κυπριακό – το οποίο ήταν και παραμένει ζήτημα εισβολής και κατοχής.