Έξι συμπεράσματα από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο «Παλλάς»- Γιατί μιλάει για big bang και γιατί δηλώνει πως τα κόμματα της προοδευτικής παράταξης έχουν κλείσει τον κύκλο τους.

1. Ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΝΕΙ ΚΟΜΜΑ-ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ; Όχι πως είχαμε διαφορετική εκτίμηση, αλλά ο ίδιος, με την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης», μόνο το ...όνομα και το έμβλημα δεν αποκάλυψε! Το ερώτημα είναι πότε θα το ανακοινώσει. Οι πληροφορίες έως την Τετάρτη έκαναν λόγο για αργά, ακόμα και μετά το καλοκαίρι. Τα όσα είπε στο «Παλλάς», πάντως, προϊδεάζουν για ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος πολύ νωρίτερα.

2. ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ BIG BANG; Γιατί ο ίδιος επιδιώκει την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με επίκεντρο την επανασύσταση της προοδευτικής παράταξης. Αντικειμενικά άλλωστε το κομματικό σύστημα ως έχει έχει ξεπεραστεί και η αναδιαμόρφωσή του αποτελεί σχεδόν νομοτέλεια.

3. ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ; Τους επιρρίπτει την ευθύνη ότι λόγω ιδιοτέλειας, επειδή θέλουν να είναι πρώτοι στο χωριό και όχι στην πόλη, δεν έχουν πραγματικά ως στόχο την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και πως τα κόμματα του προοδευτικού κύκλου έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Είναι σαφές πως έχει ως στόχο τον διεμβολισμό των σημερινών κομμάτων, κόβοντας κάθε συνεννόηση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, όχι όμως και με τους ανθρώπους τους, ούτε καν με τα περισσότερα από τα στελέχη τους. Είναι δε χαρακτηριστικό πως όσα είπε τα είπε ενώπιον του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση, καθώς και 25 ακόμα βουλευτών του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δε μιλάει για κάποιους που θέλουν να είναι πρώτοι στο χωριό «φωτογραφίζει» και τους «δελφίνους» στο ΠΑΣΟΚ, όπως τον Παύλο Γερουλάνο και τον Χάρη Δούκα.

4. ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ: Δεν πρόλαβε να τελειώσει την ομιλία του και φρόντισε να του απαντήσει αμέσως ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε έτοιμη δήλωση από ...πριν. Οι αντιδράσεις αυτές το μόνο που δεν δείχνουν είναι πως δεν ανησυχεί το Μαξίμου. Το οποίο Μαξίμου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να προβάλλει -και να χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος- «χρήσιμους ηλίθιους» από το χώρο της αριστεράς, ακόμα και πρώην αρχηγούς και πρώην κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: Έδειξε πως έχει ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα που δεν είναι «κεντρώα», όπως τον κατηγορούσαν έως τώρα διάφοροι πρώην «υπερεπαναστάτες» φίλοι του. Πλατφόρμα που θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα.

6. ΖΑΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ: Ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει με την πλατφόρμα που παρουσίασε μια μεγάλη ζαριά με μεγάλο ρίσκο. Είναι «όλα ή τίποτε» ή είναι ένας «μαραθώνιος αντοχής»; Θα δείξει...