Αμετροεπή, αμετανόητο, αλαζόνα χαρακτηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ομιλία του για το βιβλίο του «Ιθάκη».

Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης την ομιλία Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο Παλλάς.

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Συνέχισε στο ίδιο ύφος λέγοντας «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» και χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα «Αμετροεπή, αμετανόητο, αλαζόνα. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας».

Κλείνοντας ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει πως «όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομοανέκδοτο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε ΕΔΩ όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.