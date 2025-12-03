«Προχώρα», «Ήρθε η ώρα» φώναζε ο κόσμος στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στις 19:29 στο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» με τον κόσμο όχι μόνο να ξεσπά σε χειροκροτήματα, αλλά και να του φωνάζουν «Προχώρα» - «Ηρθε η ώρα».

Στο πλευρό του βρίσκεται η Μπέττυ Μπαζιάνα.

Δείτε τα βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=--B57V2G564}

{https://www.youtube.com/watch?v=SMGoayjUA9Y}

Τα χειροκροτήματα όταν μπήκε στο Παλλάς

{https://youtu.be/cQ9oSs0V2lw}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deorvi1o5d4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε live την εκδήλωση

Δείτε εικόνες