Αλέξης Τσίπρας: Η ώρα της «Ιθάκης» - Πλήθος κόσμου στο Παλλάς (LIVE BLOG)

Liveblog με όλες τις εξελίξεις από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Έφτασε η ώρα της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη» και ήδη πλήθος κόσμου προσέρχεται στο θέατρο «Παλλάς».

Οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού αναμένουν από εκείνον ένα ισχυρό σήμα, προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα. Αν και δεν σκοπεύει να ανοίξει τα χαρτιά του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τοποθετηθεί για το «αύριο» της χώρας, γεγονός που, προφανώς, μπορεί να ερμηνευτεί και ως «προάγγελος» δυναμικής επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Βασικός σκοπός του Αλέξη Τσίπρα είναι να εστιάσει στο μέλλον. Έτσι, αναμένεται να μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Εξάλλου, θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης, ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα σημειώσει ότι είναι αναγκαία μια συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

Θεωρείται δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει για τη ζοφερή κατάσταση στην οποία εκτιμά πως έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επίσης, αναμένεται να αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να κρούσει «καμπανάκι» για την οικονομία, καθώς εκτιμά ότι πορεύεται με τις παλιές «συνταγές», που έριξαν το 2009-2010 στα «βράχια» τη χώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=GhLBdq_EPs8}

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση - Συντονισμός:

Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος Alpha TV, Αντώνης Αντζολέτος, δημοσιογράφος ΣΚΑΪ-Η Καθημερινή.

