Αλέξης Τσίπρας: Η ώρα της «Ιθάκης» - Πλήθος κόσμου στο Παλλάς (LIVE BLOG)

Έφτασε η ώρα της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη» και ήδη πλήθος κόσμου προσέρχεται στο θέατρο «Παλλάς».
Οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού αναμένουν από εκείνον ένα ισχυρό σήμα, προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα. Αν και δεν σκοπεύει να ανοίξει τα χαρτιά του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τοποθετηθεί για το «αύριο» της χώρας, γεγονός που, προφανώς, μπορεί να ερμηνευτεί και ως «προάγγελος» δυναμικής επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Βασικός σκοπός του Αλέξη Τσίπρα είναι να εστιάσει στο μέλλον. Έτσι, αναμένεται να μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Εξάλλου, θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης, ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα σημειώσει ότι είναι αναγκαία μια συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.
Θεωρείται δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει για τη ζοφερή κατάσταση στην οποία εκτιμά πως έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επίσης, αναμένεται να αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να κρούσει «καμπανάκι» για την οικονομία, καθώς εκτιμά ότι πορεύεται με τις παλιές «συνταγές», που έριξαν το 2009-2010 στα «βράχια» τη χώρα.
Δείτε live την παρουσίαση της «Ιθάκης»
{https://www.youtube.com/watch?v=GhLBdq_EPs8}
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)
Θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση - Συντονισμός:
Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος Alpha TV, Αντώνης Αντζολέτος, δημοσιογράφος ΣΚΑΪ-Η Καθημερινή.
Συνεχίζονται οι αφίξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ18:34:09
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να συρρέουν στο «Παλλάς». Πριν από λίγο έφτασαν εκεί και οι Όλγα Γεροβασίλη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Καλλιόπη Βέττα, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός και Γιώργος Καραμέρος.
Στιγμιότυπα από το «Παλλάς»18:31:19
Φωτ.: EUROKINISSI
Τιμή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη18:27:07
Στο «Παλλάς» υπάρχει και μία θέση με το όνομα του Αλέκου Φλαμπουράρη και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
Ο πρώην πρωθυπουργός είχε «πατρική» σχέση με το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, που ίσως ήταν ο μόνος που είχε λάβει το βιβλίο προτού κυκλοφορήσει.
Λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο Αλέξης Τσίπρας τον επισκέφθηκε στο σπίτι του και διάβασαν αποσπάσματα από την «Ιθάκη», προκειμένου να ακούσει την άποψη του πολιτικού μέντορά του.
Φωτ.: EUROKINISSI
Συνεχίζονται οι αφίξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ18:19:12
Πληθαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο «Παλλάς», όπου έφτασαν επίσης ο Κώστας Μπάρκας και η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Εκεί βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης.
Οι θέσεις στον εξώστη18:15:28
Στον εξώστη είναι κρατημένες θέσεις μεταξύ άλλων για τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση, Πέτρο Κόκκαλη, Όλγα Γεροβασίλη, Γιάννη Δραγασάκη, Λούκα Κατσέλη.
Γιάννης Μαντζουράνης: Ο Τσίπρας οφείλει και μπορεί να ενώσει την Αριστερά18:10:14
Ο Γιάννης Μαντζουράνης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί και οφείλει να ενώσει την Κεντροαριστερά», ενώ σημείωσε υπονοώντας για το νέο κόμμα ότι «ο Τσίπρας θα κάνει καινούργιο».
Φωτ.: EUROKINISSI
Πλήθος βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσίαση18:06:20
Πολλοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το παρών στο «Παλλάς» για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
Εκεί βρίσκονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Ψυχογιός, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Μπαλάφας, Μαρίνα Κοντοτόλη, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην υφυπουργός Άγγελος Τόλκας και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Τρύφων Αλεξιάδης και Γιάννης Ραγκούσης.
Επίσης, στην παρουσίαση είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιάννης Σαρακιώτης και Αθηνά Λινού. Πριν λίγο προσήλθε και ο Στέφανος Τζουμάκας.
Κοσμοσυρροή από νωρίς17:52:33
Πλήθος κόσμου ήδη προσέρχεται στο «Παλλάς». Περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ήδη υπήρχαν ουρές.