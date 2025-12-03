Σε δηλώσεις του ο Ρούτε επαίνεσε και τον Ντόναλντ Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι είναι «το μόνο άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Έτοιμοκαι πρόθυμο να κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τον λαό της Ευρώπης, είναι το ΝΑΤΟ όπως δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε στέλνοντας σαφές μήνυμα στις χθεσινές δηλώσεις Πούτιν ότι η Ρωσία δεν θέλει, αλλά είναι έτοιμη ακόμα και σήμερα για πόλεμο με την Ευρώπη.

Κλείνοντας την εναρκτήρια δήλωσή του, στη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Ρούτε δήλωσε πως «το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία, αλλά μην σφάλετε, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το 1 δισεκατομμύριο λαό μας και να ασφαλίσουμε την επικράτειά μας».

Ο Ρούτε ερωτώμενος για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες και την στήριξη στην Ουρκανία και αν σε μία τέτοια περίπτωση υπάρχει plan B, ήταν αρνητικός και δήλωσε πως το κλειδί είναι να «βεβαιωθούμε ότι η Ουκρανία έχει τα όπλα που χρειάζεται για να πολεμήσει». Ωστόσο επισήμανε τον ολοένα και πιο σοβαρό αντίκτυπο των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία.

«Όλα αυτά ασκούν πίεση στους Ρώσους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε ο Ρούτε, και απoκάλυψε ότι τα δύο τρίτα των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ έχουν ήδη δεσμευτεί να βοηθήσουν την Ουκρανία με τις αγορές αμερικανικών όπλων μέσω της Λίστας Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία, ή PURL, με δεσμεύσεις συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόσθεσε ότι χώρες - εταίροι, όπως η Αυστρία και η Νέα Ζηλανδία, υπέδειξαν επίσης ότι θα συνεισφέρουν στις αγορές.

Ερωτηθείς για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο Ρούτε είπε ότι είναι κάτι «το οποίο, κυρίως, εκτυλίσσεται σε επίπεδο ΕΕ», αλλά σημείωσε ότι συζητήθηκε «έμμεσα» κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης των ΥΠΕΞ.

Η Ουκρανία χρειάζεται τα κεφάλαια - αν όχι μέσω του δανείου επανορθώσεων, τότε μέσω ενός άλλου μηχανισμού, είπε χαρακτηριστικά ενώ σε ότι αφορά στην πορεία των διαπραγματεύσεων, αρκέστηκε να επαινέσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι το μόνο άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλά η επίτευξη αυτής της ειρήνης, όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σαν μια ευθεία γραμμή, με τη μία. Χρειάζεται μια πρόταση στο τραπέζι. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις, και είδαμε τις συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι, τώρα χθες στη Μόσχα. Θα είναι μια βήμα προς βήμα προσέγγιση».

Τόνισε ακόμα ότι δεν θέλει να πει κάτι που θα δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις, αλλά τόνισε ότι έρχεται τακτικά σε επαφή με τις ΗΠΑ, και μοιράζονται τον στόχο της εξασφάλισης ειρήνης για την προστασία της κυριαρχίας της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία συνεχίζει να δείχνει απίστευτη ανθεκτικότητα», ακόμη και όταν «ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να μας ξεπεράσει» είπε και σημείωσε «δεν πάμε πουθενά».

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ακόμα ότι οισημερινές συζητήσεις ήταν «ένα ακόμη σαφές μήνυμα ότι κάνει λάθος», καθώς τα μέλη του ΝΑΤΟ συζήτησαγια να «αυξήσουν τις αμυντικές επενδύσεις, να ενισχύσουν την παραγωγή και την υποστήριξη προς την Ουκρανία καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή της συνόδου κορυφής της Άγκυρας» τον επόμενο χρόνο.

Με πληρφορορίες του Reuters/Guardian