Ουκρανικά Μέσα ανέφεραν ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τηλεχειριζόμενα εκρηκτικά.

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην κεντρική περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή στις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών GUR της Ουκρανίας.

Ήταν η πέμπτη ουκρανική επίθεση στον αγωγό που προμηθεύει ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με το Reuters. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τηλεχειριζόμενα εκρηκτικά ενώ ο σλοβάκικος φορέας εκμετάλλευσης αγωγών και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου δήλωσαν την Τετάρτη ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω Ντρούζμπα λειτουργούσαν κανονικά. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει.

Σημειώνεται πως η Ουγγαρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακά αποθέματα από τη Ρωσία, ακόμη και μετά τη διακοπή κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με το Reuters η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό μία φορά τον Μάρτιο, δύο φορές τον Αύγουστο και μία φορά τον Σεπτέμβριο φέτος.

Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις της σε ενεργειακούς στόχους, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στοχεύουν στην υπονόμευση της συνολικής πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

ΕΕ: Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο

Η ΕΕ έκλεισε προσωρινή συμφωνία μεταξύ αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζει ότι τερματίζει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στα τέλη το 2027. Η Ουγγαρία ωστόσο ισχυρίζεται πως η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου θα την κάνει «ευάλωτη». Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Péter Szijjártó, είπε ότι η χώρα του, μαζί με τη Σλοβακία, θα αμφισβητήσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία στο Δικαστήριο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας το πρωί της Τετάρτης, ο Szijjártó είπε ότι μία τέτοια κίνηση θα άφηνε «ευάλωτη» τη χώρα του, θα έθετε σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια και θα αύξανε μαζικά τους λογαριασμούς ενέργειας για τις ουγγρικές οικογένειες.

Πρόσθεσε πως είναι «αδύνατο» για την Ουγγαρία να αποδεχτεί και να εφαρμόσει μια τέτοια συμφωνία έως το 2027 και διαβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες μόλις οριστικοποιηθεί η απόφαση της ΕΕ.

Από την πλευρά της η Ρωσία, μέσω του Ντμίτρι Πεσκόφ, διαμήνυσε πως η συμφωνία θα καταδίκαζε την ΕΕ σε υψηλότερο κόστος ενέργειας και θα επιτάχυνε την οικονομική της παρακμή.

