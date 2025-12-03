Η Εύα Καϊλη δήλωσε «σοκαρισμένη» αλλά όχι και τόσο έκπληκτη από την έρευνα στην Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Εύα Καϊλή,πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ενεπλάκη στο σκάνδαλο διαφθοράς του Qatargate, σχολίασε την έρευνα για απάτη που αφορά την πρώην κορυφαία διπλωμάτη της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Σύμφωνα με την Καϊλή το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά για Ιταλούς.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, η Καϊλή δήλωσε «σοκαρισμένη» αλλά όχι και τόσο έκπληκτη από την έρευνα σχετικά με το εάν ένας δημόσιος διαγωνισμός που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένος υπέρ του Κολεγίου της Ευρώπης.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, νυν πρύτανης του κολεγίου, και ο πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας, Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν υπό κράτηση και ανακρίθηκαν στο πλαίσιο σχετικής έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Τετάρτης.

Η Καϊλή χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν διαπιστωθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου.

Πρόσθεσε πως βλέπει την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate. Παράλληλα, έκανε σαφείς παραλληλισμούς μεταξύ δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, επιμένοντας ότι το Qatargate είχε παρερμηνευτεί από την αρχή.

Αυτό που οι εισαγγελείς παρουσίασαν ως παράνομη ξένη επιρροή, υποστήριξε η Καϊλή, ήταν μια συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία, που υποστηρίχθηκε από ιδιωτικές ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της και πολλά από τα στοιχεία παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό έμμεσα».

Η Εύα Καϊλή διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate σχετικά με επιχειρήσεις επιρροής από ξένα έθνη στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες του Politico