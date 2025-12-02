Ο Ευρωπαίος εισαγγελέας αναφέρει ότι έχει «ισχυρές υποψίες» ότι υπό τη διοίκηση Μογκερίνι παραβιάστηκαν οι κανόνες ανταγωνισμού κατά την ανάθεση σύμβασης για τη λειτουργία ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών.

Η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες της ένωσης, ο Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη, μετά από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τρεις υπόπτους και ερεύνησε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Κολέγιο της Ευρώπης για φερόμενη διαφθορά στην ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών, αναφέρει το Politico. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της Μογκερίνι και των δύο άλλων αξιωματούχων και πλέον ο ανακριτής έχει 48 ώρες για να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, δήλωσε άτομο που γνωρίζει την έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι έρευνες, που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τη βελγική αστυνομία πραγματοποιήθηκαν στην ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε σπίτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO.

Η ΕΥΕΔ είναι η πτέρυγα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μέχρι το 2019 επικεφαλής ήταν η πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι. Από το 2020 είναι πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο Σανίνο, πρώην Ιταλός διπλωμάτης, ήταν ο κορυφαίος υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, υπό τη διοίκηση της Μογκερίνι και επί του παρόντος είναι γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Επιτροπή.

Το τρίτο άτομο που τελεί υπό κράτηση αναφορικά με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη είναι ο Σεζάρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντής του γραφείου εκπαίδευσης, κατάρτισης και έργων στελεχών του Κολεγίου της Ευρώπης, σύμφωνα με άτομο που επικαλείται το Politico.

«Τα γεγονότα που ερευνώνται αναφέρθηκαν πρώτα στην OLAF», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της EPPO. «Θα μπορούσαν να συνιστούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν τα γεγονότα και να αξιολογηθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα».

Τι ερευνούν οι αρχές

Οι βελγικές αρχές ερευνούν την Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα για νεότερους διπλωμάτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, το οποίο διευθύνεται από το Κολέγιο της Ευρώπης και του οποίου η Μογκερίνι είναι διευθύντρια από τον Αύγουστο του 2022.

Το Κολέγιο της Ευρώπης επιβεβαίωσε τις έρευνες στην πανεπιστημιούπολη της Μπριζ σε δήλωση την Τρίτη το βράδυ, προσθέτοντας ότι «παραμένει προσηλωμένο στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, δικαιοσύνης και συμμόρφωσης, τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε διοικητικά θέματα».

Η EPPO από την πλευρά της, δήλωσε πως έχει «ισχυρές υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «δίκαιου ανταγωνισμού» όταν η ΕΥΕΔ ανέθεσε τον διαγωνισμό για την ίδρυση της διπλωματικής ακαδημίας στο Κολέγιο της Ευρώπης. Η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν το κολέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Αξιωματούχος της ΕΥΕΔ, που μίλησε στο Politico, δήλωσε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό κτίριο των Βρυξελλών στην οδό Rue d’Arlon 62, όχι στο κεντρικό κτίριο στον κυκλικό κόμβο Schuman. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τους χώρους και να αφήσουν τις πόρτες και τα έπιπλα των γραφείων τους ξεκλείδωτα.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι οι έφοδοι συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην ΕΥΕΔ την Τρίτη στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα... κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από τον επαναδιορισμό της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Δεκέμβριο του 2024.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ενημέρωσης της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν κάποιος από τους υπαλλήλους του οργάνου είχε συλληφθεί ή να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.

Η EPPO δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τις αρχές να άρουν την ασυλία - που συνήθως δίνεται στους διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες - «αρκετών υπόπτων» πριν από την έρευνα, και ότι της χορηγήθηκε αυτή η δυνατότητα αν και δεν διευκρίνισε σε ποιους φορείς είχε υποβάλει τα αιτήματα.

