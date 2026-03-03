Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, σε ανακοίνωσή τους δίνουν μάλιστα και το στίγμα των επόμενων κινήσεων και πρωτοβουλιών.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, την 03-03-2026, ημέρα Τρίτη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εξέλεξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε, σε σώμα, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειρήνη Κ. Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Εφετών,

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρετή Α. Σκαφίδα, Αντεισαγγελέας Εφετών,

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελική Γ. Τριανταφύλλου, Αντεισαγγελέας Εφετών,

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεολόγος Γ. Δελλήβεης-Δομένικος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Θ. Αποστολάς, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Χ. Κυπριτίδης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

ΜΕΛΗ: Χρήστος Δ. Νάιντος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αντώνιος Δ. Ματθιουδάκης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Σοφία-Στυλιανή Θ. Στρογγύλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, σε ανακοίνωσή τους δίνουν μάλιστα και το στίγμα των επόμενων κινήσεων και πρωτοβουλιών επισημαίνοντας ότι «συναισθανόμενα την ευθύνη, που συνεπάγεται η εκλογή τους, προτίθενται να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία, προς την κατεύθυνση:

- της ενίσχυσης και προάσπισης του δικαιοδοτικού και θεσμικού ρόλου του Εισαγγελέα στη σύγχρονη κοινωνία, σε μια εποχή κρίσης και έντονης αμφισβήτησης των θεσμών και των αξιών, - της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του έργου και της προσφοράς του Εισαγγελέα στην απονομή της Δικαιοσύνης,

- της βέλτιστης προβολής και διεκδίκησης των αιτημάτων του Εισαγγελικού κλάδου στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγματος, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης αναθεώρησης αυτού,

- της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Ένωσης, αφού αποτελεί κοινό τόπο ότι μόνο με συμμετοχή και συλλογική προσπάθεια έρχονται τα καλά αποτελέσματα,

- της έμπρακτης στήριξης κάθε συναδέλφου σε κάθε δίκαιο αίτημα του,

- της αναβάθμισης της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των

Εισαγγελιών και της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα στην απονομή της δικαιοσύνης.