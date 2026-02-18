Η παρέμβαση της Νέας Αριστεράς για την υπόθεση ανάκλησης ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ.

Ο βουλευτής και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με την απόπειρα ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, η ανάκληση εντάσσεται σε διαδικασία επανεξέτασης υποθέσεων διεθνούς προστασίας, κατόπιν οδηγίας του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, παρά το γεγονός ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ είχε λάβει άσυλο το 2021 με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Προσφυγών, η οποία επικυρώθηκε και δικαστικά.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζει ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ διώκεται στο Πακιστάν για καταγγελίες διαφθοράς, ενώ είναι γνωστός στην Ελλάδα για τη δράση του κατά της ρατσιστικής βίας και την υπεράσπιση θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Παράλληλα, σημειώνει ότι η μοναδική παλιά καταγγελία σε βάρος του είχε απορριφθεί πριν από δύο δεκαετίες.

Με την παρέμβασή του, ο Δημήτριος Τζανακόπουλος ζητά να διευκρινιστεί

Αν η ανάκληση του ασύλου έγινε κατ’ εντολή του Υπουργού και ποια είναι η ανεξαρτησία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Ποια «σοβαρά ερωτήματα» επικαλείται το Υπουργείο για την παραμονή του Τζαβέντ Ασλάμ και

τι έχει μεσολαβήσει από την τελευταία ανανέωση του ασύλου έως την κίνηση της διαδικασίας ανάκλησης.

Η ερώτηση του Δημήτρη Τζανακόπουλου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 16/2/2026 "Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ (Javed Aslam) είναι ανάμεσα σε αυτούς των οποίων το άσυλο ανακαλείται μετά την οδηγία που έχει δώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης για επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας. […] Η ανάκληση της διεθνούς προστασίας του Τζαβέντ Ασλάμ εντάσσεται στη γραμμή που έχει χαράξει το υπουργείο το τελευταίο διάστημα υπό την καθοδήγηση του κ. Πλεύρη." Ο Τζαβέντ Ασλάμ έλαβε άσυλο το 2021, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ο τότε Υπουργός Ν. Μηταράκης είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου

και η σχετική κρίση της Επιτροπής επικυρώθηκε και δικαστικά.

Όλα αυτά, παρότι το Πακιστάν με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις από το 2019 έως και πρόσφατα, χαρακτηρίζεται ως ασφαλής χώρα καταγωγής, καθώς ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι πρόσωπο διωκόμενο από τις αρχές της πατρίδας του, καθώς έχει πολλαπλές φορές καταγγείλει διαφθορά και ατασθαλίες των αρχών της χώρας του, ενώ η μοναδική επίσημη καταγγελία σε βάρος του αφορά αίτημα έκδοσης το οποίο απορρίφθηκε πριν από 20 χρόνια από τις Ελληνικές δικαστικές αρχές. Μόλις δε πέρσι είχε ανανεωθεί το καθεστώς πρόσφυγα που απολαμβάνει έκτοτε στην Ελλάδα. Ο ίδιος δε είναι γνωστό πρόσωπο στην Ελλάδα, ως Πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας με διαρκείς παρεμβάσεις για την καταγγελία περιστατικών ρατσιστικής βίας σε βάρος συμπατριωτών του, έχοντας μάλιστα καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στις δίκες σε βάρος του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα "Για το υπουργείο, η ανάκληση στην περίπτωση Aslam λειτουργεί ως μήνυμα ότι το κράτος δεν θα αφήνει «διπλά καθεστώτα»: «άλλο η προστασία του πραγματικού πρόσφυγα και άλλο η παραμονή υπό προστασία προσώπων που

συγκεντρώνουν σοβαρά ερωτήματα".

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Η ανάκληση του καθεστώτος ασύλου έχει διαταχθεί κατ΄ εντολή του αρμόδιου Υπουργού, όπως συνάγεται από το σχετικό δημοσίευμα - με άλλα λόγια, η Υπηρεσία Ασύλου παραμένει ανεξάρτητη Υπηρεσία ή εκτελεί εντολές του Υπουργού;

- Ποια είναι τα ερωτήματα που θέτει σύμφωνα με το Υπουργείο η παραμονή του Τζαβέντ Ασλάμ στη χώρα και τι μεσολάβησε από την ανανέωση του καθεστώτος ασύλου του, έως την

κίνηση της διαδικασίας ανάκλησης, πέρα από την αλλαγή του αρμόδιου Υπουργού;