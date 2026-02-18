«Η Διοίκηση της εταιρίας σε μια επίδειξη πυγμής και τσαμπουκά με κυβερνητικές πλάτες προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Προέδρου του Σωματείου Νίκου Καπίρη για να καταστείλει τις μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις και να κάμψει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων».

O Δημήτρης Τζανακόπουλος βρέθηκε σήμερα στην Ευελπίδων, «δίπλα στους αγωνιζόμενους εργάτες της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας».

«Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ μοιράζει δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικές δαπάνες, προχωρά σε μισθολογικές περικοπές για τους εργαζομένους της ΕΑΒ επικαλούμενη διάφορα προσχήματα. Στόχος η απαξίωση της εταιρίας, η εξάντληση των εργαζομένων και τελικά η ιδιωτικοποίηση. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Διοίκηση της εταιρίας σε μια επίδειξη πυγμής και τσαμπουκά με κυβερνητικές πλάτες προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Προέδρου του Σωματείου Νίκου Καπίρη για να καταστείλει τις μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις και να κάμψει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων. Καμία ανοχή πλέον στην κοροϊδία. Οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ δεν ενδιαφέρονται για τους κομματικούς διαγκωνισμούς Μητσοτάκη Πιερρακάκη Δένδια. Απαιτούν λύση τώρα. Είμαστε δίπλα τους», τονίζει ο Δ. Τζανακόπουλος.

Μαζί με τον κ. Τζανακόπουλο, ο γ.γ. της ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος, το μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ Κώστας Γενιδούνιας, ο πρόεδρος της ΠΟΘΑ Κώστας Κεχαγιόγλου και πλήθος εργαζομένων.