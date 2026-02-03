«Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η ΕΑΒ λειτουργεί πλέον επί της ουσίας ως χώρος απόκτησης εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την οποία πολλοί εργαζόμενοι τελικά μεταφέρουν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Σε απεργία διαρκείας κατέβηκαν από χθες οι περίπου 1.000 εργαζόμενοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), αντιδρώντας στις αιφνιδιαστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την κατάργηση του εφάπαξ και τη μείωση του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών. Πρόκειται για αποφάσεις που, όπως επισημαίνουν, αφορούν μια κρατική αμυντική βιομηχανία στρατηγικής σημασίας, ιδίως σήμερα. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν έως ότου το Υπ. Οικονομικών ανακαλέσει τις σχετικές αποφάσεις και ικανοποιήσει τα αιτήματά τους», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η ΕΑΒ λειτουργεί πλέον επί της ουσίας ως χώρος απόκτησης εξειδικευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την οποία πολλοί εργαζόμενοι τελικά μεταφέρουν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές. Είναι απολύτως αντιφατική, αλλά και ενδεικτική, η στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που από τη μία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες με εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία κατά βάσιν οδεύουν στο Ισραήλ, και από την άλλη υπονομεύει ανοικτά την εγχώρια κρατική αμυντική βιομηχανία και απαξιώνει το έμψυχο δυναμικό», καταλήγει η ανακοίνωση.