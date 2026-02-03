Ο Γιώργος Αλκαίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως ηθοποιός, ενώ είχε παίξει και δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Επίδαυρο.

Ο Γιώργος Αλκαίος παρουσιάζει στο θέατρο Coronet την πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα με τίτλο «Ο Ημιυπαίθριος». Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό ένα θεατρικό του έργο.

«Ο Ημιυπαίθριος» είναι μια σύγχρονη νεοελληνική πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα, όπου έντεκα ταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και μετατρέπουν το χάος σε γέλιο και την καθημερινότητα σε φάρσα. Με όπλο το σουρεαλιστικό χιούμορ, τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις σύγχρονες κοινωνικές αναφορές, η παράσταση φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη στο κοινό.



«Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, όπου κανείς δεν είναι αθώος, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε! Και το γέλιο μετατρέπεται στο πιο σοβαρό μέσο προβληματισμού. Γιατί εδώ, ακόμα και το παράλογο… έχει τον λόγο του», αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.





Το κείμενο και οι διάλογοι είναι του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη επαφή του Αλκαίου με το θέατρο. Ο ίδιος ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία ως ηθοποιός το 1989, με τη συμμετοχή του στη σειρά «Έλα στο Φως» της ΕΡΤ2. Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην παράσταση «Αντιγόνη», ως μέλος του Χορού, πλάι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας μεγάλος σεισμός... μια σακούλα πειραματικά χρωματιστά χαπάκια ΑΙ... μια κόκκινη ατζέντα με απόρρητα τηλέφωνα... ο Τίμιος Σταυρός... ένα φέρετρο... ένας θησαυρός 5.000 λιρών... ένας στρίφτης ινδικής κάνναβης... μια βόμβα... ένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμια... κάπου στο Παγκράτι...

Αν όλα αυτά σου φαίνονται άσχετα και υπερβολικά… έχεις δίκιο!



Κι όμως, όλα χωράνε στην πρωτότυπη θεατρική κωμωδία - φάρσα.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών.

Έρχεται στο Θέατρο Coronet από την Utopia+ από 9 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Συντελεστές

Ο Ημιυπαίθριος του Γιώργου Αλκαίου



Σκηνοθεσία:

Γιώργος Αλκαίος

Κείμενο - Διάλογοι:

Γιώργος Αλκαίος – Στράτος Αγιοστρατίτης



Παίζουν (Αλφαβητικά):

Αγιοστρατίτης Στράτος, Δεληκάρης Άγγελος, Κοτζαμάνης Θωμάς, Κρητικός Γιώργος, Κρυεμάδι Παναγιώτης, Λύκου Μαιρινίκη, Τατάνη Βίρνα, Τριχάς Βασίλης, Τσουρουνάκης Γιάννης, Τσώρου Εμμανουέλα, Φασόλη Μιράντα.

Σπικάζ παράστασης: Γιάννης Τσουρουνάκης - Βίκυ Ανδρή



Διεύθυνση / Οργάνωση παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Σχεδιασμός φωτισμού: Θοδωρής Κόκκινος

Φώτα: Βαγγέλης Κολώνιας

Ενδυματολόγος: Καλλιόπη Λαλιώτη

Γραφιστική Επιμέλεια: Άντζη Σκλαβενίτη

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αλκαίος

Φωτογραφία: Βαγγέλης Στεφάνου

Δημόσιες σχέσεις / Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: Utopia+

Πληροφορίες



Κάθε Δευτέρα στις 20:00 και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο CORONET

Διάρκεια: 120’ με διάλειμμα.



Φρύνης 11 και Υμηττού, Παγκράτι.



Οι τιμές των εισιτηρίων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση στην αίθουσα και κυμαίνονται από 12€ έως 18€.



Προπώληση: more.com



