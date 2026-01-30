Για δύο stand up παραστάσεις στις 9 και 10 Φεβρουαρίου.

Ο διεθνούς φήμης κωμικός Angelo Tsarouchas έρχεται για δύο μόνο stand up παραστάσεις τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Embassy.



Ο Angelo Tsarouchas, γνωστός για το ξεχωριστό του χιούμορ και την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό μέσα από τις εμπειρίες του ελληνισμού της διασποράς, παρουσιάζει μία PG friendly stand-up comedy, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.



Στην καριέρα του έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διοργανώσεις όπως τα Gabby Awards της Greek America Foundation στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Greek Orthodox Folk Dance & Choral Festival (FDF) με χιλιάδες θεατές, καθώς και το Los Angeles Greek Film Festival.



Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πλούταρχος, Σάκης Ρουβάς και Μαρινέλλα.



Ο Angelo Tsarouchas με το μοναδικό ταλέντο του και την ξεχωριστή οπτική του, υπόσχεται δύο βραδιές ξεκαρδιστικού γέλιου, πολιτιστικής ταυτότητας και αναμνήσεων.

{https://youtu.be/agR-87aabwg?si=tEVJ1HxioWbRMPNG}

Πληροφορίες

Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα

Τηλ: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:



VIP : 40 Ευρώ, VIP2 : 30 Ευρώ, Α΄ΖΏΝΗ: 25 Ευρώ, Β΄Ζώνη: 20 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ στην B' Ζώνη: 18 Ευρώ



Προπώληση:



more.com

Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.