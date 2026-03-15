Σημαντικές ανακατατάξεις στις ταξιδιωτικές επιλογές των Ευρωπαίων για το φετινό καλοκαίρι προκαλεί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, με πολλούς τουρίστες να αποφεύγουν προορισμούς της ανατολικής Μεσογείου και να στρέφονται σε περιοχές της δυτικής Μεσογείου ή ακόμη και στην Καραϊβική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, ταξιδιωτικές εταιρείες αναφέρουν ότι παραθεριστές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη αλλάζουν τα σχέδιά τους, εγκαταλείποντας προορισμούς όπως η Κύπρος, η Τουρκία και η Ελλάδα. Στη θέση τους επιλέγουν πιο «οικείες και εύκολα προσβάσιμες» επιλογές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Κροατία, εν μέσω ακυρώσεων πτήσεων και περιορισμών στον εναέριο χώρο της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ταξιδιωτική εταιρεία, η Tui, ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αισθητή αύξηση της ζήτησης για καλοκαιρινές διακοπές σε προορισμούς όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και το Πράσινο Ακρωτήρι. Όπως δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας Νιλ Σουάνσον, αν και υπάρχουν ακυρώσεις σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση, αυτές αντισταθμίζονται από ταξιδιώτες που απλώς τροποποιούν τα σχέδιά τους.

Παρόμοια εικόνα περιγράφουν και άλλοι παράγοντες της αγοράς. Η ταξιδιωτική αλυσίδα Hays Travel καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κροατία, ενώ αρκετοί ταξιδιώτες επιλέγουν ακόμη πιο μακρινούς προορισμούς, προσπαθώντας να αποφύγουν πιθανές διαταραχές στις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η στροφή προς την Καραϊβική. Σύμφωνα με την Tui, η ζήτηση για απευθείας πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προς περιοχές όπως η Δομινικανή Δημοκρατία και η Τζαμάικα έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο Μαρκ Ντάγκιντ της ταξιδιωτικής εταιρείας Kuoni ανέφερε ότι το ενδιαφέρον για διακοπές στην Καραϊβική τις επόμενες εβδομάδες είναι «εκτός κάθε προηγούμενου».

Η αυξημένη ζήτηση, ωστόσο, έχει προκαλέσει και μεγάλη άνοδο στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Όπως επισημαίνουν παράγοντες του κλάδου, οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται ακόμη και κατά 1.000 λίρες ανά άτομο για θέση οικονομικής θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Ενδεικτικά, η φθηνότερη πτήση μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο προς την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για το τέλος Μαρτίου αυξήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από τις 720 στις 917 λίρες.

Την ίδια στιγμή, ο τουριστικός κλάδος αρχίζει να αποτιμά το κόστος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η μετοχή της διαδικτυακής ταξιδιωτικής πλατφόρμας On the Beach υποχώρησε έως και 13%, όταν η εταιρεία ανέστειλε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της, επικαλούμενη την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια και τις επιπτώσεις του πολέμου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κρατήσεις για προορισμούς όπως η Τουρκία, η Κύπρος και η Αίγυπτος έχουν ήδη επιβραδυνθεί σημαντικά.

Παράλληλα, πιέσεις δέχεται και η αεροπορική αγορά, με τις μετοχές των εταιρειών easyJet και Jet2 να καταγράφουν πτώση 16% και 10% αντίστοιχα μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Η διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία Loveholidays φέρεται επίσης να εξετάζει την αναβολή της προγραμματισμένης εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η κρίση έχει πλήξει ακόμη πιο έντονα τον ίδιο τον τουρισμό της Μέσης Ανατολής. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες αποφυγής για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Ομάν, ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν ή ανακατευθύνουν δρομολόγια. Η British Airways ανέστειλε τη θερινή σύνδεση Λονδίνο-Αμπού Ντάμπι, ενώ η Wizz Air μεταφέρει περίπου τις μισές από τις πτήσεις της στη Μέση Ανατολή προς ευρωπαϊκούς προορισμούς αναψυχής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, η περιοχή χάνει περίπου 600 εκατ. δολάρια ημερησίως σε τουριστικές δαπάνες εξαιτίας της σύγκρουσης, τη στιγμή που πριν από την κρίση αναμενόταν οι διεθνείς επισκέπτες να δαπανήσουν φέτος περίπου 207 δισ. δολάρια στη Μέση Ανατολή.