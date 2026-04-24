Οι όποιες προσπάθειες της βρετανικής αστυνομίας ακόμα και με ανεπίσημα αιτήματα από τον επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για μη επεξεργασμένα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν έχουν αποτύχει.

Η βρετανική αστυνομία που ερευνά τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και τον Πίτερ Μάντελσον ετοιμάζεται να ξεκινήσει ανακρίσεις σε βασιλικούς και κυβερνητικούς κύκλους για την υπόθεση sex trafficking του Τζέφρι Επστάιν αλλά βρίσκει εμπόδια από τις ΗΠΑ.

Η αστυνομία φοβάται ότι οι εισαγγελείς θα είναι «απρόθυμοι» να απαγγείλουν κατηγορίες, εκτός εάν η κυβέρνηση Τραμπ συμφωνήσει να παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα από τα αρχεία του Επστάιν.

Μέχρι στιγμής, στο site του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν δημοσιευτεί επεξεργασμένα έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Τραμπ, έχει ενημερώσει τη βρετανική αστυνομία ότι δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο παράδοσης των πρωτότυπων εγγράφων χωρίς να υποβληθεί επίσημο αίτημα. Πρόκειται για μια γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία.

Οι προσπάθειες της βρετανικής αστυνομίας, ακόμα και με ανεπίσημα αιτήματα από τον επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σερ Μαρκ Ρόουλι προς Αμερικανούς αξιωματούχους, να λάβει τα έγγραφα χωρίς να υποβληθούν σε αίτημα αμοιβαίας νομικής συνδρομής, έχουν αποτύχει. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει πλέον στείλει επίσημο αίτημα στις αμερικανικές αρχές για τα πρωτότυπα και τα μη επεξεργασμένα έγγραφα από τα αρχεία του Επστάιν, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον Μάντελσον.

Μια πηγή ανέφερε πως «Είναι δύσκολο «δεθεί» κάτι (ως κατηγορία) χωρίς αυτά τα έγγραφα. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τα είχαν παραδώσει χωρίς να αναγκάσουν τη βρετανική αστυνομία να ακολουθήσει την επίσημη οδό». Ανώτερη πηγή πρόσθεσε πως «Είναι πολύ δύσκολο για την CPS να εγκρίνει διώξεις με το υλικό, με τη μορφή που είναι» ενώ μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι «εξαρτώνται πολλά από την κατοχή των πρωτοτύπων. Το κάνει σημαντικά πιο δύσκολο».

Οι έρευνες στη Βρετανία

Οι επίσημες ανακρίσεις μαρτύρων σε βασιλικούς και κυβερνητικούς κύκλους αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, στο πλαίσιο και των δύο ποινικών ερευνών. Για τον Μάντελσον, θα είναι πρώην και νυν ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων, ίσως και συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού, Γκόρντον Μπράουν ο οποίος έχει ήδη γράψει στην Μητροπολιτική Αστυνομία για τις ανησυχίες του σχετικά με τον Επστάιν.

Οι βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις εξετάζουν επίσης εάν οι πτήσεις που συνδέονται με τον Επστάιν και οι οποίες έφτασαν και απογειώθηκαν από βρετανικά αεροδρόμια αξίζουν πλήρη ποινική έρευνα, σε περίπτωση που διακινούσαν γυναίκες στη Βρετανία στο πλαίσιο sex trafficking. Οι έξι αρχές που εξετάζουν ισχυρισμούς σχετικά με τις πτήσεις του Επστάιν σε αεροδρόμια της περιοχής τους είναι το Μπέντφορντσάιρ, το Έσεξ, το Νόρφολκ, Γουέστ Μίντλαντς, η ΜΕΤ και η αστυνομία της Σκωτίας.

Οι δύο αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ξεκινήσει πλήρεις ποινικές έρευνες ως αποτέλεσμα των αποκαλύψεων βρίσκονται σε συζητήσεις με το ειδικό τμήμα εγκλημάτων της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS), η οποία εξουσιοδοτεί ποινικές κατηγορίες στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση ερευνά τον Άντριου Μάουντμπάντεν- Γουίνσδορ, αδελφό του βασιλιά Καρόλου, για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, αναφορικά με ισχυρισμούς ότι ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχε ευαίσθητο υλικό στον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα. Αντίστοιχα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά τον Μάντελσον για φερόμενη παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, με βάση ισχυρισμούς ότι, ενώ ήταν υπουργός, παρείχε ευαίσθητες πληροφορίες στον Επστάιν. Και οι δύο έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι και αρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή τους.

Την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γνωστή ως OLAF, δήλωσε ότι ερευνά τον Μάντελσον, επιβεβαιώνοντας ότι η έρευνά της καλύπτει την περίοδο που υπηρέτησε ως επίτροπος εμπορίου της ΕΕ από το 2004 έως το 2008. Εκπρόσωπος δήλωσε πως «η OLAF μπορεί να επιβεβαιώσει την έναρξη έρευνας για τον κ. Μάντελσον ωστόσο, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να εκδώσουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο ή δήλωση. Αυτό γίνεται για την προστασία του απορρήτου των τρεχουσών και πιθανών επακόλουθων ερευνών, πιθανών επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών, προσωπικών δεδομένων και διαδικαστικών δικαιωμάτων».

Επίσης, την Παρασκευή, το BBC ανέφερε ότι ο Επστάιν φιλοξένησε μερικά από τα φερόμενα ως θύματα κακοποίησης σε διαμερίσματα στο Λονδίνο, με έξι γυναίκες να τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση. Μερικές από τις γυναίκες μεταφέρθηκαν στη Βρετανία αφότου η Μητροπολιτική Αστυνομία αρνήθηκε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια Τζιουφρέ το 2015 ότι είχε πέσει θύμα sex trafficking στο Λονδίνο.

Με πληροφορίες του Guardian