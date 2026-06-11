Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Πεντάγωνο υπάρχει σε εξέλιξη περιστατικό «με επικίνδυνα υλικά»,

Αρκετοί όροφοι του Πενταγώνου έχουν μπει σε lockdown και άλλοι εκκενώθηκαν μετά από περιστατικό «με επικίνδυνα υλικά», σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα.

Την είδηση επιβεβαίωσαν στο CNN τρεις ανεξάρτητες πηγές και η τοπική πυροσβεστική.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sean Parnell επιβεβαίωσε την Πέμπτη πως τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του.

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«Το Πεντάγωνο έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού των μετακινήσεων στην πληγείσα περιοχή», δήλωσε ο Parnell. «Ομάδες αντιμετώπισης βρίσκονται στο σημείο και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν όσους βρίσκονται εντός του κτιρίου» πρόσθεσε,

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Η αρμόδια ομάδα για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών του Πενταγώνου διενεργεί τις κατάλληλες διαδικασίες στο σημείο με τη συμβολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πολιτείας του Άρλινγκτον σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, Jamie Jill. Την είδηση επιβεβαίωσε και με σχετιή ανάρτηση στο Χ.

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Μέχρι στιγμής έχουν μπει σε καθεστώς lockdown οι δύο όροφοι από τους 5, στους διαδρόμους 4 έως 7 του συμπλέγματος του Πενταγώνου. Μία τρίτη πηγή είπε στο CNN πως η αστυνομία που βρίσκεται στο κτίριο του Πενταγώνου φορά αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη στολή προστασίας για τα χημικά.

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