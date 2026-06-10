«Αν μόλις συντονιστήκατε, μόλις ξέσπασε μια πυρκαγιά στο στούντιο, αλλά έχουμε δύο προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Πιστός στο καθήκον του στην ενημέρωση παρέμεινε ένας νεαρός μετεωρολόγος στην Αριζόνα των ΗΠΑ, ακόμη και όταν το στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Ο λόγος για τον Νόα Σίμονς, μετεωρολόγος στο τοπικό κανάλι 5News, ο οποίος μιλώντας στο CNN ανέφερε ότι οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για ζωντανή μετάδοση, ωστόσο θεώρησε χρέος του να συνεχίσει προς όφελος των τηλεθεατών που παρακολουθούσαν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

«Αν μόλις συντονιστήκατε, μόλις ξέσπασε μια πυρκαγιά στο στούντιο, αλλά έχουμε δύο προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να καλύπτουμε ζωντανά το γεγονός», ακούγεται να λέει ο μετεωρολόγος Νόα Σίμονς στο δελτίο ενώ έχει κλείσει τη μύτη του και διώχνει τον καπνό με τα χέρια.

{https://www.youtube.com/shorts/KXKwmnGdLQ8}

Η φωτιά κατασβέστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, χάρη στην άμεση επέμβαση του παραγωγού της εκπομπής, ο οποίος έδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά.

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«Η φωτιά έχει σβήσει, οπότε είμαι ασφαλής», δήλωσε ο Σίμονς στο τέλος του δελτίου, καθησυχάζοντας το κοινό. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.