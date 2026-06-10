Οι διαδηλωτές στην Αλβανία συνέδεσαν την σημερινή ημερομηνία με την επέτειο της ίδρυσης της Ένωσης του Πρίζρεν, θεωρώντας την σύμβολο εθνικής ενότητας.

Πανεθνική διαμαρτυρία χαρακτηρίστηκε η διαδήλωση της Τετάρτης στα Τίρανα με το συγκεντρωμένο πλήθος να απευθύνει εκκλήσεις για συμμετοχή και από Αλβανούς εκτός Αλβανίας.

Οι διοργανωτές συνέδεσαν την σημερινή ημερομηνία με την επέτειο της ίδρυσης της Ένωσης του Πρίζρεν, θεωρώντας την σύμβολο εθνικής ενότητας. Ένας από τους διαδηλωτές που ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα ζήτησε την ίδρυση Εθνοσυνέλευσης.

«Μία από τις συζητήσεις ήταν αν οι εμπνευστές πρέπει να βγουν ή όχι; Είμαι υπέρ της ανακήρυξης των εμπνευστών για να σώσουν τη διαμαρτυρία και στη συνέχεια της ίδρυσης Εθνοσυνέλευσης από όλες τις ομάδες, όλες τις περιοχές» είπε ο διαδηλωτής.

»Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή η διαμαρτυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αόριστον. Εάν χαθεί αυτή η διαμαρτυρία, θα εγκατασταθεί ένας δικτάτορας 10 φορές πιο άγριος από αυτόν που έχουμε. Για να φέρουμε μια νέα Αλβανία, πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα νέο σύστημα. Να συγκεντρωθούμε γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι. Χρειαζόμαστε ένα εθνικό τραπέζι, μια Εθνοσυνέλευση. Καλώ όλους εσάς που βρίσκεστε στην πλατεία, να μην την υποτιμάτε. Ας εγκαθιδρύσουμε μια συμπεριληπτική Εθνοσυνέλευση, μακριά από το παλιό σύστημα και μακριά από εκείνες τις δυνάμεις που μοιάζουν με νέες αλλά δεν είναι», συνέχισε ο διαδηλωτής.

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Την Τετάρτη την 11η συνεχόμενη ημέρα των διαδηλώσεων, γνωστή ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, όπου ξεκίνησε πορεία προς το γραφείο του Έντι Ράμα. Οι διαδηλωτές όπως κάθε μέρα κρατούσαν εθνικά σύμβολα, πανό, ακόμη και memes που έγιναν πανό ζητώντας την ακύρωση του project δισεκατομμυρίων που ετοιμάζει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ στην παράκτια Αλβανία, έργο που στηρίζει σθεναρά ο Έντι Ράμα.

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Τι είναι η Ένωση του Πίζνερ

Η Αλβανική Ένωση του Πρίζρεν (Lidhja e Prizrenit) ήταν η σημαντικότερη πολιτική οργάνωση του αλβανικού εθνικού κινήματος, η οποία ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1878 στην πόλη Πρίζρεν του Κοσσυφοπεδίου, υπό την επιρροή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε υψώθηκε η φωνή ενάντια στον κατακερματισμό των αλβανικών εδαφών, μέχρι που η γενική συνέλευση αποφάσισε τη δημιουργία μιας οργάνωσης με πολιτικό και στρατιωτικό χαρακτήρα. με το κέντρο διαχείρισης στο Πρίζρεν και τα αντίστοιχα παραρτήματα στις διάφορες αλβανικές επαρχίες. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους ιστορικούς, γεννήθηκε το «Σύμφωνο» (itifak), το οποίο αργότερα ονομάστηκε «Αλβανικός Σύνδεσμος» ή «Σύλλογος του Πρίζρεν».

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Αρχικός σκοπός της οργάνωσης ήταν η συσπείρωση των Αλβανών για την προστασία και τη διατήρηση των εδαφών τους απέναντι στις εδαφικές διεκδικήσεις των γειτονικών βαλκανικών κρατών (όπως της Ελλάδας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου), μετά τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και το Συνέδριο του Βερολίνου.

{https://x.com/CalzaslargasPpi/status/2064766720712065407}

Με πληροφορίες του Reuters/Vox.al