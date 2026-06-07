Υποστήριξε επίσης ότι αντισημιτικά αφηγήματα προωθούνται από «εχθρούς του Ισραήλ και της Αλβανίας».

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε στο Euronews ότι η αντίθεση σε ένα προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ακινήτων στη νότια ακτή της χώρας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και Κούσνερ, ενισχύεται από bots, αντισημιτικά αφηγήματα και εχθρικές εξωτερικές δυνάμεις με στόχο την όξυνση των εντάσεων στην Αλβανία.

Μιλώντας από το Μαυροβούνιο, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν την Παρασκευή με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ο Ράμα υποστήριξε ότι τα Τίρανα δέχονται συντονισμένη επίθεση από εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη δημόσια δυσαρέσκεια.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ακτιβιστές και περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τα σχέδια που συνδέονται με την Affinity Partners, την επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στα ανοικτά των αλβανικών ακτών.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι αντισημιτικά αφηγήματα προωθούνται από «εχθρούς του Ισραήλ και της Αλβανίας», μεταξύ των οποίων και αυτό που χαρακτήρισε ψευδή διαδικτυακή φημολογία περί μυστικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνησή του για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης Παλαιστινίων.

«Υπάρχει ένα αφήγημα σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για μια κρυφή συμφωνία ανάμεσα σε εμένα και τον Μπίμπι Νετανιάχου μέσω του Τζάρεντ Κούσνερ για να μεταφερθούν Παλαιστίνιοι σε εκείνη την περιοχή. Πρόκειται για απόλυτη φαντασία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα του «έχει μια πολύ περήφανη ιστορία διάσωσης Εβραίων και δεν είχε ποτέ αντισημιτικά αισθήματα», ενώ χαρακτήρισε τους Αλβανούς μουσουλμάνους «εξαιρετικά ανεκτικούς».

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Η απάντηση Ράμα στους επικριτές του

Ερωτηθείς αν οι ανησυχίες των διαδηλωτών είναι δικαιολογημένες, ο Ράμα αναγνώρισε τα κίνητρά τους, υποστήριξε όμως ότι οι «καλοπροαίρετες» ανησυχίες τους «εργαλειοποιούνται» από εχθρικούς παράγοντες, οι οποίοι εφαρμόζουν συντονισμένη διαδικτυακή στρατηγική για να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία της κοινής γνώμης γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και τις σχέσεις της Αλβανίας με το Ισραήλ.

«Υπάρχουν πάρα πολλά bots, πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ, πάρα πολλές επιθέσεις που προέρχονται από παντού», δήλωσε ο Ράμα. «Το είδα αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον τρόπο με τον οποίο έχει συμβεί σε άλλες χώρες, τον βλέπω τώρα να συμβαίνει και στη δική μου χώρα.»

Οι διαμαρτυρίες έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ με ροζ φλαμίνγκο, αναφορά στο φυσικό οικοσύστημα του νησιού, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να υποστεί μη αναστρέψιμες ζημιές εάν προχωρήσει η κατασκευή.

Παρά την αναταραχή, ο Ράμα κατέστησε σαφές ότι οι διαδηλώσεις από μόνες τους δεν θα καθορίσουν το μέλλον της επένδυσης στον αναπτυσσόμενο τουριστικό τομέα της Αλβανίας. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Όχι όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός», δήλωσε στο Euronews.

Ο Ράμα επιχείρησε επίσης να αντικρούσει την κριτική που ασκείται στο ίδιο το έργο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ακόμη κατατεθεί τελική πρόταση στις αλβανικές αρχές.

«Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα έργο; Ναι. Υπάρχει έργο; Όχι», δήλωσε στο Euronews. «Το σχέδιο επεξεργάζεται ακόμη από τους επενδυτές. Πρέπει να δούμε πότε θα παρουσιαστεί.»

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε πρόταση θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης πριν ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Ωστόσο, οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι από τον Μάιο έχουν εντοπιστεί στο νησί ενδείξεις κατασκευαστικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων βαρέων μηχανημάτων και εκσκαφέων.

Το σχέδιο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα αναπτυξιακά έργα ακινήτων στην Αλβανία, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στην προσπάθεια της χώρας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Ράμα υποστηρίζει ότι το έργο μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό για την Αλβανία στην προσπάθειά της να καθιερωθεί ως τουριστικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας, ακολουθώντας το παράδειγμα ευρύτερων αναπτύξεων ακινήτων κατά μήκος της Αδριατικής από γειτονικές χώρες, όπως η Κροατία και το Μαυροβούνιο.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιμένουν ότι μεγάλης κλίμακας κατασκευές σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές θα μπορούσαν να απειλήσουν προστατευόμενα οικοσυστήματα και να αλλοιώσουν οριστικά το φυσικό τοπίο προς όφελος μιας περιορισμένης ομάδας επενδυτών και ξένων κεφαλαίων.

Ο Ράμα, πάντως, υποστήριξε ότι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι υπερβολικές.

«Υπάρχουν πολλές εικόνες που διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Εικόνες με φλαμίνγκο που πεθαίνουν, με θλιμμένες χελώνες. Αυτά δεν υπάρχουν», δήλωσε, επιμένοντας ότι το θέρετρο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού.

Πηγή Euronews