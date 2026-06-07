Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το έργο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,4 δισ. ευρώ και προβλέπει την κατασκευή ξενοδοχείων, πολυτελών βιλών, μαρίνας και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός υπερπολυτελούς θερέτρου στις ακτές της Αλβανίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων. Η επένδυση συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι σχεδιάζουν την ανάπτυξη ενός πολυτελούς συγκροτήματος στην περιοχή της νήσου Σάζαν και της χερσονήσου Ζβέρνετς, σε μια από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το έργο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,4 δισ. ευρώ και προβλέπει την κατασκευή ξενοδοχείων, πολυτελών βιλών, μαρίνας και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Η Ιβάνκα Τραμπ έχει αναφερθεί στο σχέδιο ως μια προσπάθεια ανάπτυξης που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον και θα ενσωματώνεται αρμονικά στο τοπίο. Όπως ανέφερε, η ίδια και ο σύζυγός της ανακάλυψαν την περιοχή τυχαία κατά τη διάρκεια εκδρομής με σκάφος και εντυπωσιάστηκαν από τη φυσική της ομορφιά.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες. Η περιοχή περιλαμβάνει προστατευόμενους υγροτόπους και παράκτια οικοσυστήματα που φιλοξενούν σπάνια είδη ζώων και πουλιών, όπως φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες, πελεκάνους και τη μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους. Οι οικολόγοι υποστηρίζουν ότι η μαζική τουριστική ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στη βιοποικιλότητα και να αλλοιώσει ένα από τα πιο παρθένα τοπία της Αδριατικής.

Τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας. Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν συμβολικά φουσκωτά φλαμίνγκο και φώναζαν συνθήματα όπως «Η Αλβανία δεν πωλείται», εκφράζοντας την αντίθεσή τους όχι μόνο στο συγκεκριμένο έργο αλλά και στον τρόπο με τον οποίο προωθούνται μεγάλες επενδύσεις σε προστατευόμενες περιοχές.

Επιπλέον, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε επαρκής δημόσια διαβούλευση ούτε δημοσιοποιήθηκαν όλες οι σχετικές άδειες και μελέτες. Η εμφάνιση βαρέων μηχανημάτων και οι πρώτες εργασίες προετοιμασίας του χώρου ενίσχυσαν τις αντιδράσεις των κατοίκων.

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Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Αλβανίας και ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστηρίζουν ότι το έργο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό υψηλού επιπέδου και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει την επένδυση, εφόσον τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί κανόνες.

Πηγή CNN