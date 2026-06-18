Ο Χαμενεϊ είπε πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν κάνει εκτεταμένες προσπάθειες «από συμπόνια και καλή θέληση» για να επιτευχθεί συμφωνία ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε «από απελπισία».

Ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να δήλωσε πως ενέκρινε το μνημόνιο κατανόηση με τις ΗΠΑ παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του.

Σε μήνυμα που αποδίδεται στον Μοτζταμπά Χαμενεϊ είπε ότι έδωσε την έγκρισή του για την υπογραφή του MoU μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των ΗΠΑ αν και είχε «άλλη άποψη επί τη αρχής», όταν έλαβε τις διαβεβαιώσεις ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματα του Ιράν και του «Μετώπου Αντίστασης».

Στο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την υπογραφή του MoU, ο Χαμενεϊ είπε πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν κάνει εκτεταμένες προσπάθειες «από συμπόνια και καλή θέληση» για να επιτευχθεί συμφωνία ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε «από απελπισία» και χρησιμοποίησε «κάθε είδους πίεση» για να την εξασφαλίσει.

{https://x.com/MKhamenei_ir/status/2067671868954268060}

Ο Χαμενεϊ σημείωσε ακόμα ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με την ιδιότητά του ως επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε πίστη για λογαριασμό του και άλλων μελών του συμβουλίου ότι θα διασφαλίσει τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του Μετώπου Αντίστασης.

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«Ξεκαθάρισε επίσης ότι η αμερικανική πλευρά έχει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν» φέρεται να είπε ο Χαμενεΐ.

Το μήνυμα φαινόταν να στοχεύει στην αντιμετώπιση της κριτικής από τους σκληροπυρηνικούς που αντιτίθενται στη συμφωνία, με τον Χαμενεΐ να λέει ότι το ιρανικό έθνος και ο ίδιος θα περιμένουν τώρα την εκπλήρωση των όρων.

Προειδοποίησε επίσης ότι μελλοντικές δια ζώσης διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης [του εχθρού».

«Από αυτή τη στιγμή, εμείς - εσύ το υπερήφανο έθνος και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης - θα περιμένουμε την υλοποίηση των δηλωμένων όρων», είπε.