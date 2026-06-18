Η Νότια Αφρική χάλασε τα σχέδια των Τσέχων στο φινάλε και έχει πιθανότητες για τη πρόκριση στη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026.

Με ισοπαλία ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026, με την αναμέτρηση της Τσεχίας απέναντι στη Νότια Αφρική να λήγει με τελικό σκορ 1-1.

Η Τσεχία ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και βρήκε γκολ μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Σάντιλεκ, μετά από ασίστ του Κρεΐτσι, εκμεταλλεύτηκε το κενό στην αντίπαλη άμυνα και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μίροσλαβ Κούμπεκ.

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Το γκολ αφύπνισε τους Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι απέιλησαν στο 13' με μακρινό σουτ του Απόλις. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μασέκο έχασε πολύτιμη ευκαιρία να φέρει το ματς στην ισοροπία, μετά από ασταθή έξοδο του Κόβαρ.

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Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, οι Τσέχοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με «σπασμένα τα φρένα», δημιουργώντας τρεις απανωτές ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους και να «κλειδώσουν» το ματς. Ο Νταρίντα έπιασε το δυνατό σουτ αναγκάζοντας τον Γουίλιαμς να διώξει με γροθιές σε κόρνερ.

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Στην εξέλιξη της φάσης, ο Σικ πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, όμως ο Νοτιαφρικανός τερματοφύλακας μπλόκαρε σταθερά. Η πίεση της ομάδας του Κούμπεκ συνεχίστηκε αμείωτη, με τον Κρεΐτσι στο 53ο λεπτό να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από την εστία με κεφαλιά, ενώ επτά λεπτά αργότερα, το σουτ του Σάντιλεκ κόντραρε στα σώματα των αμυντικών μετά από μια υποδειγματική ανάπτυξη.

Παρά την τσεχική υπεροχή, η τύχη χαμογέλασε στη Νότια Αφρική στο 81ο λεπτό. Ο Μασέκο επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Σουλτς και ο διαιτητής καταλόγισε αμέσως την εσχάτη των ποινών.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 83', ο Μοκοένα ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στην αντίθετη γωνία από τον Κόβαρ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, δίνοντας ελπίδες πρόκρισης στους 32.

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Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

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