Με έκτακτες προμήθειες αντιμετώπισαν τα μπαρ την ακόρεστη δίψα τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Κώνοι σε αγάλματα και μπαρ που τρέχουν για να βρουν μπίρα. Η Βοστώνη κινείται στους ρυθμούς των χιλιάδων Σκωτσέζων που έχουν πλημμυρίσει την πόλη για το Μουντιάλ 2026.

Οι δρόμοι της Βοστώνης είναι γεμάτοι μνημεία που διηγούνται την ιστορία των ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, έχουν αποκτήσει ένα νέο «διακοσμητικό στοιχείο». Οι Σκωτσέζοι τους φορούν πορτοκαλί κώνους.

Αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη στους ντόπιους, αλλά είναι μια οικεία εικόνα για όποιον κατάγεται από τη Γλασκώβη, σημειώνει το BBC. Εκεί, το άγαλμα του δούκα του Ουέλινγκτον στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης «φορά» έναν κώνο από τη δεκαετία του ‘80.

Πρόκειται για ένα «σκανδαλιάρικο οπτικό στοιχείο, βαθιά ριζωμένο στην ταυτότητα της Γλασκώβης», το οποίο έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τον Banksy, συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο. Και μπορεί οι αρχές της Βοστώνης να αφαιρούν τους κώνους, αλλά οι Σκωτσέζοι συνεχίζουν απτόητοι.

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«Στέγνωσαν» τα μπαρ της Βοστώνης

Στο μεταξύ, τα μπαρ της Βοστώνης ετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα του λεγόμενου «Tartan Army», αφού το πρώτο Σαββατοκύριακο των Σκωτσέζων στην πόλη κάποιες παμπ σχεδόν έμειναν χωρίς μπίρα.

Όταν η Σκωτία νίκησε την Αϊτή 1-0, το Σάββατο, στην πρώτη της εμφάνιση σε Μουντιάλ από το 1998, οι εργαζόμενοι στα μπαρ έπρεπε να αναζητήσουν έκτακτες προμήθειες προκειμένου να ικανοποιήσουν τους διψασμένους φιλάθλους, οι οποίοι έχουν φτάσει κατά δεκάδες χιλιάδες.

«Είμαι στη δουλειά πάνω από 30 χρόνια και ποτέ δεν έχω δει κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Reuters ο Μπίλι ΝτεΚέιν, επικεφαλής του Sam Adams Tap Room στο κέντρο της πόλης. Κάποια στιγμή, το μπαρ χρειάστηκε να ζητήσει έκτακτη παράδοση από ζυθοποιΐα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ακόρεστη ζήτηση για μπίρα των Σκωτσέζων. Ακόμα κι έτσι, ο ΝτεΚέιν ανησύχησε ότι μπορεί να αναγκάζονταν να πουλάνε μόνο κουτάκια μπίρας.

«Πάνω- κάτω τα καταφέραμε. Αν δεν είχαμε αυτές τις έκτακτες παραδόσεις, θα ήταν δύσκολο έργο», παραδέχθηκε, ενώ γίνονται ετοιμασίες για το αυριανό ματς της Σκωτίας κόντρα στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τον ΝτεΚέιν, για να δείξουν οι Αμερικανοί φίλαθλοι ενθουσιασμό αντίστοιχο εκείνου των Σκωτσέζων θα έπρεπε η ομάδα τους να παίξει για πρώτη φορά στο Super Bowl.

Η αδρεναλίνη τους ήταν στα ύψη όλο το Σαββατοκύριακο. Και ο ΝτεΚέιν δεν μπορούσε παρά να αναρωτηθεί: «Κοιμούνται ποτέ; Κουιράζονται; Επέστρεψαν την επόμενη ημέρα στις 11:00».

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