Τι δείχνουν τα στατιστικά μετά την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν μπορούν να έχουν παράπονο από την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026. Ακόμα κι αν δεν είδαν αυτό που περίμεναν από την ομάδα που υποστηρίζουν, η διοργάνωση ξεκίνησε δυναμικά, με άφθονη δράση.

Στα 24 ματς της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων, επιτεύχθηκαν 75 γκολ- μέσος όρος 3,125 τέρματα, ο υψηλότερος από το 1958. Οι 9 από τις 24 αναμετρήσεις έληξαν με ισοπαλία, δηλαδή το 37,5%, που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή τη φάση από το 2010- που ήταν στο ίδιο επίπεδο- και μόνο μία φορά από 1954 έχει καταγραφεί υψηλότερο.

Τα γκολ, τα σουτ και οι ντρίμπλες

Στην πρώτη αγωνιστική, ο Λιονέλ Μέσι έβαλε τα περισσότερα γκολ, με το χατ τρικ που πέτυχε εναντίον της Αλγερίας, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόσε στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα σε Μουντιάλ (16).

Μέχρι στιγμής, ο Άρντα Γκιουλέρ έχει κάνει τα περισσότερα σουτ (8) αλλά ο Τούρκος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με xG (αναμενόμενα γκολ) μόλις 0,26 φαίνεται πόσο αισιόδοξος ήταν σουτάροντας κόντρα στην Αυστραλία. Ο Χάρι Κέιν με επτά σουτ σκόραρε δύο φορές κόντρα στην Κροατία (xG 1,03), ενώ με έξι σουτ ο Λιονέλ Μέσι έκανε χατ τρικ (xG 1,05).

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Τα στατιστικά προδίδουν ότι ο Πέδρι έκανε ό,τι μπορούσε για να βγάλει την Ισπανία από το αδιέξοδο κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, έστω κι αν αυτό δεν έφερε το πολυπόθητο γκολ. Δημιούργησε πέντε ευκαιρίες, με δείκτη αναμενόμενων ασίστ (xA) 1,23.

Ο Αμάντ Ντιαλό της Ακτής Ελεφαντοστού υπήρξε ο καλύτερος ντριμπλέρ της πρώτης αγωνιστικής. Παρότι έπαιξε 34 λεπτά, ως αλλαγή, ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τις περισσότερες ντρίμπλες (7) με το καλύτερο ποσοστό επιτυχίας (86%) ανάμεσα στους 32 ποδοσφαιριστές που επιχείρησαν τουλάχιστον πέντε.

Από την άλλη, ο Βινίσιους Τζούνιορ μπορεί να έβαλε το γκολ της ισοφάρισης για τη Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο, αλλά δεν κατάφερε να ντριμπλάρει αντίπαλό του καμία από τις εννιά φορές που το προσπάθησε. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν επιχείρησε περισσότερες από τέσσερις ντρίμπλες χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής.

Σε ό,τι αφορά στις προσωπικές «μονομαχίες», ο Τζιοβάνι Ράμος του Παναμά και ο Κρέπιν Ντιατά της Σενεγάλης ήταν οι κυρίαρχοι, έστω κι αν αυτό δεν ήταν αρκετό για να νικήσουν οι ομάδες τους.

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της πρώτης αγωνιστικής

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Πηγή: BBC