Η παρουσία των φωτογράφων μπροστά από τον πάγκο κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τόμας Τούχελ.

Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ ξεκίνησε εμφατικά το Μουντιάλ 2026 επικρατώντας με σκορ 4-2 της Κροατίας, ωστόσο πέρα από το θέαμα του αγώνα. αίσθηση προκάλεσαν τα όσα δήλωσε ο τεχνικός των «τριών λιονταριών» μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Σε συνέντευξη τύπου, ο Τούχελ εξέφρασε παράπονα σχετικά με τη θέση των φωτογράφων και των εικονοληπτών κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων. Ο Γερμανός τεχνικός ζήτησε από τη FIFA να αλλάξει η θέση των φωτογράφων κατά τη διάρκεια του τελετουργικού, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «χάλασε την εμπειρία του» και δεν μπορούσε να δει τους παίκτες του.

{https://x.com/ESPNUK/status/2067563055509012519}

Οι δηλώσεις του Τούχελ

«Εκλιπαρώ τη FIFA να αλλάξει τη θέση των φωτογράφων κατά τη διάρκεια των εθνικών ύμνων. Δεν μπορούσα να δω την ομάδα μου. Περίμενα πως και πώς για την στιγμή αυτή, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και εγώ βρισκόμουν μπροστά από έναν τοίχο 50 φωτογράφων. Δεν μπορούσα να δω ούτε έναν παίκτη μου και αυτό το σκηνικό κατέστρεψε την εμπειρία μου»

{https://x.com/BBCSport/status/2067533068555174058}