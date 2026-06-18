Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026. Το ίδιο και η Γκάνα απέναντι στον Παναμά.

Η υπερηχητικά Αγγλία «σκόρπισε» την Κροατία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 με πρωταγωνιστές του Κέιλ και Μπέλιγχαμ. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς η Γκάνα κέρδισε τον Παναμά.

«Σκόρπισε» την Κροατία η Αγγλία

Η Αγγλία ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 4-2 της Κροατίας στο Ντάλας για την πρεμιέρα του 12ου ομίλου, όπου συμμετέχουν επίσης Γκάνα και Παναμάς.

Τα «Τρία Λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Μόντριτς ανέτρεψε άτσαλα τον Μαντουέκε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Λιβάκοβιτς να αποκρούει αρχικά, όμως δόθηκε επανάληψη και στη δεύτερη προσπάθειά του ο αρχηγός των Άγγλων διαμόρφωσε το 1-0.

Για αρκετή ώρα το παιχνίδι κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο και χωρίς σημαντικές φάσεις, όμως το τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου επιφύλασσε έντονες συγκινήσεις. Στο 37’ ο Μπαντούρινα ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά πέντε λεπτά αργότερα ο Κέιν χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά, επαναφέροντας την Αγγλία σε θέση οδηγού (2-1). Παρ’ όλα αυτά, η Κροατία βρήκε εκ νέου απάντηση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Μούσα αξιοποίησε την κεφαλιά-πάσα του Πέρισιτς και από κοντά έγραψε το 2-2 στο 45+5’.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ μπήκε δυνατά στην επανάληψη και μόλις στο 47’ πήρε για τρίτη φορά προβάδισμα στο σκορ. Ο Άντερσον βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος κινήθηκε από τα δεξιά και με διαγώνιο τελείωμα νίκησε τον Λιβάκοβιτς για το 3-2.

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Στη συνέχεια οι Άγγλοι ανέβασαν την πίεσή τους και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες. Ο Λιβάκοβιτς κράτησε όρθια την Κροατία με σπουδαίες επεμβάσεις, αποκρούοντας το σουτ του Ράις στο 52’, ενώ τρία λεπτά αργότερα πραγματοποίησε απίθανη τριπλή απόκρουση σε προσπάθειες των Ράιλι, Γκόρντον και Κέιν. Ο Κροάτης τερματοφύλακας συνέχισε το προσωπικό του σόου και στο 57’, σταματώντας ξανά τον φορ της Αγγλίας.

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Η Κροατία προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στο τελευταίο τέταρτο, με τον Πίκφορντ να επεμβαίνει σωτήρια στα σουτ των Πάσαλιτς (76’) και Ματάνοβιτς (77’). Ωστόσο, όσο οι Κροάτες έβγαιναν μπροστά αναζητώντας την ισοφάριση, άφηναν χώρους στην άμυνα. Έναν από αυτούς εκμεταλλεύτηκε ο Ράσφορντ στο 86’, όταν με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-2, σφραγίζοντας το πρώτο τρίποντο της Αγγλίας στη διοργάνωση.

Με το «δεξί» η Γκάνα

Η Γκάνα ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λυγίζοντας τον Παναμά με 1-0 χάρη σε γκολ του Γιρένκι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε καταδικασμένο να ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, οι Αφρικανοί βρήκαν τη λύση στο 90+5’ και πανηγύρισαν ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα τους. Στον πάγκο για τη Γκάνα παρέμεινε ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναμάς έφτασε μια ανάσα από τον πρώτο του βαθμό στη διοργάνωση, χωρίς όμως να καταφέρει να αντέξει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το πρώτο ημίχρονο δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τον Παναμά να έχει τον έλεγχο και τις σημαντικότερες στιγμές. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Γουότερμαν δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Άτι-Ζίγκι, ο οποίος απέκρουσε αποτελεσματικά, ενώ στο 38’ ο Ράμος δεν βρήκε στόχο με βολέ από καλή θέση.

Η Γκάνα ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και προσπάθησε να γίνει πιο απειλητική. Στο 48’ ο Μοσκέρα μπλόκαρε χωρίς δυσκολία την κεφαλιά του Ατζετέι, ενώ στη συνέχεια οι Μαρτίνες (60’) και Ράμος (67’) δεν κατάφεραν να βρουν εστία για λογαριασμό του Παναμά. Στο 73’ ο Ατζετέι απείλησε ξανά με κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

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Όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, όμως η Γκάνα είχε διαφορετική άποψη. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τόμας-Ασάντε πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Γιρένκι από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Παναμάς προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 90+9’ έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Ασάρε μπλόκαρε την κεφαλιά του Ντίας, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του και χαρίζοντας στη Γκάνα μια δραματική αλλά απόλυτα πολύτιμη νίκη.