Παράλληλα, δεν απέκλεισε πιο άμεσες στρατιωτικές ενέργειες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να «καταλάβουν» τη στρατηγική θαλάσσια περιοχή, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποιώντας το Ιράν για τις συνέπειες που θα υπάρξουν σε περίπτωση που επιχειρήσει να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες πλωτές οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Σύμφωνα με το FoxNews, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να απηύθυνε άμεσο μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση αποκλεισμού της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου θα προκαλέσει άμεση και σκληρή απάντηση από την Ουάσινγκτον.

«Αν το κλείσετε, δεν θα έχετε χώρα»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη στείλει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω των διεθνών διαύλων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Αν το κλείσετε, δεν θα έχετε χώρα, καλύτερα να προσέχει ο Ιρανός πρόεδρος, θα τους ανατινάξω τα σωθικά, σε περίπτωση αποκλεισμού του Ορμούζ», τόνισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Ιράν θα πρέπει «να αναμορφωθεί», διαφορετικά οι ΗΠΑ «θα καταλάβουν την υπόλοιπη χώρα».

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{https://x.com/TreyYingst/status/2068683480993542470}

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι περίπου 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ μέσα σε μία ημέρα, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «φύλακας άγγελος» της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, προτείνοντας ακόμη και την επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών μέτρων, όπως διόδια για τη διέλευση από το Στενό, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις.