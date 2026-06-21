Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, εάν δεν υπάρξει πλήρης σεβασμός της εκεχειρίας στον Λίβανο και δεν προχωρήσουν οι άδειες για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ο πρώτος γύρος κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Κατάρ ολοκληρώθηκε στο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας, σε μια διαδικασία υψηλής έντασης που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενδιάμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων και τη χάραξη πυρηνικού πλαισίου εντός 60 ημερών.

Παρά τη σημασία των συνομιλιών, όπως αναφέρει το aljazeera, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την πρόοδο ή το περιεχόμενο των συζητήσεων, ενώ η διαδικασία παραμένει σε φάση διαβουλεύσεων υπό αυστηρή διπλωματική μυστικότητα.

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Εκεχειρία, πυρηνικό πρόγραμμα και οικονομικές κυρώσεις

Οι συνομιλίες έγιναν με τη συμμετοχή μεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση των διαφορών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι βασικοί άξονες της διαπραγμάτευσης είναι:

η εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας

η κατάσταση στον Λίβανο και η εύθραυστη εκεχειρία

το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

τα οικονομικά μέτρα και οι κυρώσεις που ζητά η Τεχεράνη

Η Ντόχα, η οποία λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής, επισημαίνει ότι η πρόοδος συνδέεται άμεσα με την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της κατάστασης στον Λίβανο.

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Ιρανικές θέσεις και γεωπολιτικές πιέσεις

Η Τεχεράνη εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρή στις θέσεις της, θέτοντας ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε εφαρμογή συμφωνίας την πλήρη παύση των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν ασκούν επαρκή πίεση προς το Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας, ενώ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, τονίζοντας πως «η άλλη πλευρά είναι υποχρεωμένη να το αποδεχθεί».

Σε πιο σκληρή γραμμή, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, εάν δεν υπάρξει πλήρης σεβασμός της εκεχειρίας στον Λίβανο και δεν προχωρήσουν οι άδειες για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Η διεθνής διπλωματική εικόνα

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και διαμεσολαβητών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο αρχηγός του στρατού, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελβετία στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης, έπειτα από προηγούμενες αναβολές.

Το Κατάρ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή της μεσολάβησης» έως ότου επιτευχθεί οριστική λύση, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στις συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, το πεδίο παραμένει εύθραυστο. Το Ισραήλ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι τηρεί την εκεχειρία και δρα αποκλειστικά αμυντικά, απορρίπτοντας κατηγορίες για παραβίασή της.

Απειλές Τραμπ

Σε νέα κλιμάκωση της σκληρής ρητορικής απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να εξαπολύσει ακόμη ισχυρότερα πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν περιορίσει τη δράση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα αυτό που χαρακτήρισε ως υποκινούμενες ενέργειες των «αντιπροσώπων» του στην περιοχή, αναφερόμενος ευθέως στη λιβανέζικη σιιτική οργάνωση, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους αντιπροσώπους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά της ιρανικής ηγεσίας.

Όπως τόνισε, σε περίπτωση που η κατάσταση δεν αλλάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, ακόμη πιο ισχυρή από εκείνη που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που πιο σκληρά», σημείωσε ο Τραμπ.

«Αν κλείσετε τα στενά του Ορμούζ, δε θα έχετε χώρα»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υπάρξουν σε περίπτωση που επιχειρήσει να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες πλωτές οδούς για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να απηύθυνε άμεσο μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση αποκλεισμού της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου θα προκαλέσει άμεση και σκληρή απάντηση από την Ουάσινγκτον.

«Αν το κλείσετε, δεν θα έχετε χώρα, καλύτερα να προσέχει ο Ιρανός πρόεδρος, θα τους ανατινάξω τα σωθικά», σε περίπτωση αποκλεισμού του Ορμούζ», ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το Ιράν θα πρέπει «να αναμορφωθεί», διαφορετικά οι ΗΠΑ «θα καταλάβουν την υπόλοιπη χώρα».

{https://x.com/TreyYingst/status/2068683480993542470}

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι περίπου 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ μέσα σε μία ημέρα, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «φύλακας άγγελος» της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, προτείνοντας ακόμη και την επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε επίσης το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών μέτρων, όπως διόδια για τη διέλευση από το Στενό, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε πιο άμεσες στρατιωτικές ενέργειες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να «καταλάβουν» τη στρατηγική θαλάσσια περιοχή, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.