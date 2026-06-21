Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε νέα κλιμάκωση της σκληρής ρητορικής απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να εξαπολύσει ακόμη ισχυρότερα πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν περιορίσει τη δράση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα αυτό που χαρακτήρισε ως υποκινούμενες ενέργειες των «αντιπροσώπων» του στην περιοχή, αναφερόμενος ευθέως στη λιβανέζικη σιιτική οργάνωση, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους αντιπροσώπους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά της ιρανικής ηγεσίας.

Όπως τόνισε, σε περίπτωση που η κατάσταση δεν αλλάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, ακόμη πιο ισχυρή από εκείνη που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που πιο σκληρά», σημείωσε ο Τραμπ.

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Εύθραυστη η κατάσταση στον Λίβανο

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Σύμφωνα με τοπικές αρχές στον Λίβανο, από την επίτευξη της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 47 άνθρωποι από ισραηλινά πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, επιθέσεις της Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν προκαλέσει τον θάνατο πέντε Ισραηλινών στρατιωτών.

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζει να τροφοδοτεί ανησυχίες για το ενδεχόμενο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με στόχο μια ευρύτερη και μόνιμη κατάπαυση του πυρός.